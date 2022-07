No se olvidó de sus aficionados. Hernán Barcos tuvo una gran participación en la victoria de Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1 tras marcar el tercer gol en el estadio Alejandro Villanueva, sin embargo, no fue la única alegría que le dio a sus fanáticos.

Al finalizar el partido, Barcos se acercó a la tribuna para obsequiarle a un grupo de asistentes del recinto su chaleco y la camiseta que vistió durante el choque por la liga peruana.

El gesto del ‘Pirata’ fue captado por las cámaras de GOLPERU a poco de que se enfocara la entrevista a Mauro Guevgeozián.

¿Por qué decidió regalar parte de su indumentaria? Barcos notó que habían hinchas con pancartas en las que le solicitaban al delantero blanquiazul su camiseta y, por ello, el jugador no dudó en alegrar a algunos de sus hinchas que asistieron fielmente a Matute.

Además de su gesto, Hernán Barcos marcó el tercer gol blanquiazul. A los 87 minutos, Pablo Lavandeira recibió por la zona izquierda del campo, intentó ingresar al área, pero fue derribado por la defensa rosada. Cuando parecía que le robarían el esférico, consiguió asistir al ‘Pirata’, quien no dudó en rematar y vencer a Patricio Álvarez.

Este es el noveno tanto de Barcos en lo que va de la temporada 2022. El argentino es el máximo anotador de los de Carlos Bustos este año. Ahora, los íntimos tendrán que viajar a Trujillo para enfrentar a Carlos Mannucci. El duelo entre victorianos y carlistas se disputará el próximo sábado 23 de julio, en el Estadio Mansiche y el ‘Pirata’ podría ser uno de los protagonistas.