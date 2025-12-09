El futuro de Hernán Barcos se definirá en los próximos días. Luego de confirmarse su salida de Alianza Lima, el ‘Pirata’ busca opciones para continuar su carrera en la Liga 1 y FC Cajamarca se suma a esa lista. ¿Por qué?

De acuerdo a L1 Radio, el delantero argentino de 41 años interesa al campeón de la Liga 2, que disputará su primera temporada en la máximo devisión este 2026. Por ello, buscan reforzarse con jugadores de experiencia como Barcos, que tuvo un buen año en Matute.

Hernán Barcos fue captado en Cajamarca. (Foto: Jany Arana)

Es más, el ‘Pirata’ fue visto en Cajamarca y alimenta los rumores sobre su posible vínculo con FC Cajamarca. Eso sí, junto a él también estuvo su familia, por lo que no se descarta que esté tomando algunos días de vacaciones en dicha ciudad.

No obstante, FC Cajamarca no es el único equipo interesado en Barcos. Días atrás se pudo conocer que Sport Boys lo tiene entre sus planes para la próxima temporada. Hubo contacto entre las partes, pero no se avanzó más.

Según L1 Radio, a Barcos no le convence el proyecto deportivo de los rosados. La negociación continúa y el ‘Pirata’ está dispuesto a evaluar las mejores opciones para continuar su carrera.