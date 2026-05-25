Resumen

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¿Vuelve a Lima? Hernán Barcos deja en duda su futuro y respalda denuncia contra FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)
¿Vuelve a Lima? Hernán Barcos deja en duda su futuro y respalda denuncia contra FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)
Por Redacción EC

Hernán Barcos dejó abierta la puerta a una posible salida. El experimentado delantero habló sobre su presente en FC Cajamarca y reconoció que, más allá de sentirse cómodo en el club, el desgaste acumulado en los últimos meses lo ha llevado a replantearse su futuro.

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