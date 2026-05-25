Hernán Barcos dejó abierta la puerta a una posible salida. El experimentado delantero habló sobre su presente en FC Cajamarca y reconoció que, más allá de sentirse cómodo en el club, el desgaste acumulado en los últimos meses lo ha llevado a replantearse su futuro.

“Estoy cómodo acá, pero pasan tantas cosas que a veces uno se cansa, se desgasta, pero estamos viendo, enfocado en terminar el Apertura y después veremos”, declaró el ‘Pirata’ en L1 Max, dejando en claro que por ahora su prioridad es cerrar de la mejor manera el torneo antes de tomar una decisión sobre su continuidad.

Además, Barcos también fue consultado sobre si preferiría jugar en Lima o continuar en un equipo de provincia, y su respuesta dejó espacio para la especulación. “Esperemos que me llamen”, dijo entre risas, una frase breve pero suficiente para alimentar rumores sobre posibles ofertas de otros clubes.

El delantero también se refirió a la denuncia realizada por Arley Rodríguez contra FC Cajamarca y sorprendió al respaldar parte del testimonio del futbolista colombiano. “Mentiras no, todo lo que dijo pasó, lo que sí el culpar a uno u otro es difícil porque uno no sabe. Pero sí las cosas pasaron”, comentó.

Como se sabe, Arley Rodríguez aseguró que fue despedido por negarse a aceptar una reducción salarial y denunció presuntas presiones de la dirigencia.

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