Si es una cuestión de creer, qué mejor que vestir de blanquimorado para soñar en octubre. A Alianza se le dio el primer ‘milagro’ y venció 2-1 a Binacional en Juliaca en la Liga 1 Betsson, con lo que no solo sigue en la lucha por el Torneo Clausura –llegó a 33 puntos–, sino que ya aseguró su presencia en la final de manera directa: será primero o segundo del acumulado y ya ganó el Apertura de la Liga 1 Betsson.

Y la victoria de los íntimos llegó gracias al más creyente: Hernán Barcos, quien marcó los dos tantos, el primero tras aprovechar un balón luchado por Castillo y Míguez sobre el final del primer tiempo, y el otro en una contra en la segunda parte del mismo Castillo con Concha, para habilitar a Barcos. A sus 39 años, es el líder de un Alianza que sueña con el ‘tri’.

Pero es Hernán Barcos, el atacante del que no se le conocen lesiones en un club que llegó a tener hasta once bajas en un momento. El atacante fue a Juliaca y demostró que tiene corazón y muchos pulmones, porque apareció en las dos áreas: fue el encargado de los goles y quien despejaba gran parte de los centros a campo propio.

👀 Hernán Barcos a sus críticos:



"Mucha gente no creía que íbamos a ganar. Con 39 años, que está viejo, que no le da para jugar en altura. Ahí está, 90 minutos y dos goles"#Binacional 1-2 #AlianzaLima



#Liga1Betsson #UnaLigaParaTodos

“Todo el grupo tiene el compromiso de pelear el campeonato. No nos den por muertos. El grupo se lo merece, hizo un gran partido”, aseguró Hernán a las cámaras de la Liga 1 Max. Alianza ha despertado y hace recordar a lo que fue el cuadro del año pasado que remontó el Clausura para llevarse el título.

Y Barcos pone el pecho a todo y a sus 39 no le pesan los años y lo demostró en cada cancha a la que fue y más en Juliaca, por encima de los 3.800 metros. Es el ‘9′ goleador de Alianza, el líder en la cancha y fuera de ella. “Mucha gente no creía que íbamos a ganar. Con 39 años, que está viejo, que no le da para jugar en altura. Ahí está, 90 minutos y dos goles”, aseguró.

LA PELEA

Pero la fe es de todos. Universitario es el líder del Torneo Clausura; sin embargo, Cristal y Melgar siguen en la lucha. Los celestes vencieron 2-0 a Sport Huancayo y llegaron a los 33 puntos, dos menos que la ‘U’, mientras que los rojinegros alcanzaron las 35 unidades de los cremas y son segundos, pero los arequipeños descansan la próxima fecha –tras los partidos de la selección–, por lo que su lugar corre riesgo.

Con goles de Grimaldo y Hohberg, Cristal superó a Huancayo en un partido en que los rimenses se frustraron por no marcar más tantos. Mientras, en la UNSA, Melgar superó 2-1 a Mannucci con tantos de Cuestas y Bordacahar.

