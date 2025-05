Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en 2021, alcanzando el bicampeonato, y convirtiéndose en uno de los referentes del plantel, incluso considerado ídolo para muchos hinchas blanquiazules.

En una breve entrevista para la página de la Conmebol Libertadores, el ‘Pirata’ recordó sus inicios en el club de La Victoria y destacó el gran popularidad en todos los rincones del país.

“Hoy no me sorprende, pero sí me sorprendió cuando llegué a Alianza Lima que todos los partidos juguemos contra quien juguemos, o estemos en la instancia que estemos, el estadio está siempre lleno, y no pasa en todo el mundo eso”, dijo el delantero de 41 años.

“Acá en Perú es el único que llena los estadios todos los partidos, y eso es un orgullo”, Barcos.

Alianza Lima visitará este jueves a Talleres de Córdoba, por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, para asegurar su presencia en torneos internacionales.

Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan a este encuentro con importantes bajas por lesión y suspensiones, y el joven mediocampista Piero Cari sería la gran novedad.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Piero Cari, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

