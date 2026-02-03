Hernán Barcos evita pronunciarse sobre Alianza Lima y pide respeto en medio de la crisis

Hernán Barcos se refirió a la compleja situación que atraviesa Alianza Lima, luego de la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a los ahora exfutbolistas del club Peña, Trauco y Zambrano, y dejó en claro que ha tomado una postura firme frente a esta coyuntura.

En declaraciones al programa ‘Teledeportes’, el actual atacante de FC Cajamarca explicó que no puede emitir comentarios sobre el caso debido a que no cuenta con información directa.

“Sí es un duro momento, por eso obviamente no voy a dar declaraciones porque no tengo conocimiento, no estuve ahí ni nada y no hablaré al respecto”, señaló el ‘Pirata’.

El exdelantero blanquiazul también fue consultado sobre los comentarios de algunos hinchas que aseguran que él “siempre tuvo la razón” respecto a situaciones pasadas en el club.

Frente a ello, Barcos fue claro en marcar distancia. “Muchas cosas no me corresponden y otras cosas es que estoy en otro presente y tengo que respetar eso”, sostuvo.

Pese a su alejamiento deportivo de Alianza Lima, Barcos admitió que aún mantiene vínculo con personas ligadas a la institución. “Uno mantiene un vínculo y conversa con gente que trabaja, compañeros y excompañeros, eso no se tiene que perder”, comentó.

Finalmente, el delantero argentino confirmó que ha decidido no hablar de Alianza Lima mientras dure esta situación, apelando al respeto hacia la hinchada y la institución. “Son momentos difíciles, pero no voy a hablar de Alianza Lima hoy. Primero porque me debo a FC Cajamarca y segundo porque están pasando una situación complicada, así que por respeto al hincha e institución, prefiero no dar declaraciones de Alianza”, concluyó.