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Barcos aclara su salida de Alianza Lima y defiende su decisión de llegar a Sporting Cristal. Foto: Hernán Barcos/Instagram
Barcos aclara su salida de Alianza Lima y defiende su decisión de llegar a Sporting Cristal. Foto: Hernán Barcos/Instagram
Por Redacción EC

Hernán Barcos volvió a referirse a uno de los temas que más repercusión ha generado en el fútbol peruano: su salida de Alianza Lima y su posterior incorporación a Sporting Cristal. El delantero argentino sostuvo que su salida del club íntimo no fue una decisión personal y dejó en claro que aceptó la propuesta celeste para continuar su carrera profesional.

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