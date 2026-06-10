Hernán Barcos volvió a referirse a uno de los temas que más repercusión ha generado en el fútbol peruano: su salida de Alianza Lima y su posterior incorporación a Sporting Cristal. El delantero argentino sostuvo que su salida del club íntimo no fue una decisión personal y dejó en claro que aceptó la propuesta celeste para continuar su carrera profesional.

Consultado sobre las críticas que surgieron tras su fichaje por Sporting Cristal, Barcos fue enfático al señalar que su salida de Alianza Lima no dependió de él. “De Alianza Lima a mí me sacaron, no me fui porque quise. La gran mayoría sabe, a mí me sacaron. No tengo nada en contra; al contrario, yo siempre fui sincero con lo que uno siente”, declaró.

La firme postura de Hernán Barcos tras pasar de Alianza Lima a Sporting Cristal. Foto: Hernán Barcos/Instagram

El atacante insistió en que mantiene respeto y agradecimiento por la institución victoriana, pero consideró que debía continuar trabajando tras quedar fuera de los planes deportivos del club.

Barcos también explicó que aceptar la propuesta de Sporting Cristal fue una decisión personal y profesional. “Lo de venir a Sporting Cristal es una decisión mía. Agradezco al hincha de Cristal que está contento y al que no, trataré de ponerlo contento”, manifestó.

El mensaje para los hinchas de Alianza Lima

Durante sus declaraciones, el delantero también se dirigió a los hinchas blanquiazules y defendió su postura frente a quienes cuestionan su paso a un rival directo.

“Al verdadero hincha de Alianza me respeta y sabe cómo funciona todo y como dije anteriormente, una cosa es que uno salga y se vaya a un rival y otra es que te saquen y tenga la posibilidad de seguir trabajando en el rival. Es diferente”, afirmó.

Hernán Barcos: "De Alianza Lima a mi me sacaron, no me fui porque quise, lo de venir a Sporting Cristal es una decisión mía. El verdadero hincha de Alianza me respeta y sabe cómo funciona todo".



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El anuncio de Sporting Cristal que sorprendió al fútbol peruano

La llegada de Barcos a Sporting Cristal fue oficializada días atrás mediante un anuncio realizado por la institución rimense, que confirmó la contratación del atacante como uno de sus principales refuerzos para afrontar la segunda parte de la temporada.

El fichaje generó un intenso debate entre los hinchas debido a la identificación que el argentino había construido con Alianza Lima, club con el que conquistó títulos nacionales y se convirtió en uno de los referentes más importantes de los últimos años.

Tras oficializarse su incorporación, el delantero recibió tanto muestras de respaldo como cuestionamientos por sumarse a uno de los rivales directos del conjunto blanquiazul.

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