“Hablamos por teléfono una hora cuando todavía disputaba los playoffs con Alianza”: Barcos y la historia de cómo FC Cajamarca lo sedujo

En apenas tres años de vida institucional, F.C. Cajamarca pasó de ser un proyecto nacido en el fútbol amateur a convertirse en uno de los nuevos protagonistas de la Liga 1. Detrás de ese crecimiento acelerado está Edisson Omar Zavaleta, un presidente joven, ingeniero de profesión y convencido de que la gestión, el orden y la visión a largo plazo pueden acortar distancias en el fútbol peruano. La reciente llegada de Hernán Barcos, símbolo de Alianza Lima, terminó de colocar al club cajamarquino en el foco mediático.

Desde Lima, adonde viajó para cerrar auspicios, definir temas comerciales y participar del sorteo del campeonato, Zavaleta habló con El Comercio sobre el proyecto deportivo, la apuesta por referentes de experiencia, la infraestructura que sueña para el club y el desafío de competir en la máxima categoría.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El presidente Edisson Omar Zavaleta presentó al plantel, con Carlos Silvestri como entrenador y Barcos como figura | FC Cajamarca

Nos enteramos que iba a viajar a Lima para cerrar unos auspicios, ¿es correcto eso?

Sí, correcto. Sí, acaba de llegar al Lima, amigo Jean-Pierre, justo voy a tener una reunión hoy, mañana, pasado mañana también. De paso voy a esperar el sorteo también que es el día viernes. Algunos sponsors ya están con nosotros confirmados y algunos tenemos por confirmar estos días y con eso ya cerraríamos ya.

Claro, de hecho, me imagino que usted esperaba con estos jales llamar la atención y jalar más marcas, traer a Barcos, Lavandeira, Pablo Miguez, ¿no?

Mira, te comento, nosotros, siempre nos ha gustado armar el equipo de fútbol de personas buenas y que sean buenos futbolistas. Claro. desde la Copa Perú tenemos ese pensamiento, esa idea de armar buenos futbolistas, buenas personas y que todos avancemos a un solo norte, ¿no? Entonces esto, cuando yo me enteré de la situación del señor Hernán Barcos sobre su salida de Alianza Lima yo pedí algunos contactos que tengo acá en Lima su número, me pasaron y yo directamente hablé con él le comenté del proyecto, le comenté de todo, con él hablamos como una hora y tú sabes bien que cuando traes un buen futbolista también llegan los sponsors. Eso es cuestión de manejo, manejarlo con tino, pensar bien antes de y armar el plantel, ¿no?

Entonces, esa primera reunión pública con Hernan Barcos junto a su esposa, el profesor Silvestri en Cajamarca, fue para explicarle el proyecto de FC Cajamarca....

Sí, exacto. yo como te comentaba, hablé por teléfono una hora hablamos, él estaba todavía disputando los playoffs, Alianza Lima contra el Sporting Cristal y me dijo presidente sí, me gusta la idea, me gusta el proyecto que usted tiene. le parece si le esperamos que termine los playoffs o que termine el campeonato y nos juntamos. yo le dije que no había ningún problema, entonces. como yo estaba viendo también los playoffs y vi que Alianza Lima fue eliminado de los playoffs, lo llamé y le dije que venga a Cajamarca para conversar sobre el proyecto porque también hay que recordar que ahora, ya falta poco para que inicie la pretemporada y le podía por favor que si podía viajar a Cajamarca, entonces llegamos a un acuerdo en Cajamarca, hablamos bien, hablamos del proyecto, le expliqué todo, le gustó el proyecto y finalmente llegamo a un acuerdo.

¿En qué consiste el proyecto Cajamarca? ¿Qué es lo que le dijo a Barcos si se puede saber porque hay cosas confidenciales?, ¿no?

Le comenté del proyecto que bueno que es una familia para empezar, no tenemos socios. pero el nombre es FC Cajamarca, que representamos a toda la región de Cajamarca. También le comenté los proyectos que teníamos dentro de ellos, ¿no? Le dije, mire esto, yo tengo acá ya los planos avanzados de un estadio y de un próximo centro de alto rendimiento. Y esa idea le ha gustado. Me dijo; “yo en todos los clubes que he ido siempre les he dicho a los presidentes que hagan esto para ir a buscar los financiamientos porque una vez he estado ya con el expediente técnico y con el terreno es más fácil buscar estos financiamientos. Le gustó esa idea también y bueno, yo le hice hermano, si tú me apoyas yendo club, tendrás las puertas abiertas acá también para lo que desees, de repente más adelante quieres ser director técnico y como tú me estás apoyando, yo también te voy apoyar. Le gustó la idea y me dijo que bueno, presidente, es la primera vez que encuentro un presidente joven, sincero y llegamos al final a un acuerdo.

Hernán Barcos explica cómo reaccionará cuando le anote gol a Alianza Lima (Foto: Andina)

¿Hasta cuándo es el acuerdo con Hernán Barcos?

El acuerdo con Barcos es hasta final de temporada de este año. Vamos a renovarle dependiendo como vamos en julio o agosto, vamos a renovarle un año más.

Es decir, hay predisposición de Barcos por seguir un año más jugando al fútbol hasta 2027...

Depende de muchas cosas, que el señor Hernán Barcos se sienta cómodo en Cajamarca, que vaya bien con el club. Eso depende de él y de nosotros. Si trabajaos de una manera ordenada, unida y el proyecto avanza. sale bonito, le va a encantar renovar con nosotros. Todo depende de este medio año.

¿Es cierto que Barcos vivirá en Baños del Inca?

Sí, sí, en Cajamarca hay casas de campo, que son bonitas, que son tranquilas para poder vivir ahí y estar tranquilos, ¿no? Sí, hay varias casas, varios jugadores han visto. Cajamarca, te recuerdo que es una zona verde, de casas de campos bonitas, tranquilas y a ellos le gusta la tranquilidad.

¿Barcos pidió alguna condición con respecto a su casa?

Nosotros arreglamos sus honorarios como todo club y que ellos vean su vivienda. Yo ayudé a Barcos con unos amigos que tengo, que tienen inmboliarias, casas en venta y alquiler y nos fuimos con Hernán para elegir la que mejor le parezca ahí en Baños del Inca.

¿Cuánto tiempo tiene el club Fútbol club Cajamarca?

El club ha cumplido el 3 de enero tres años.

Tres años ya está en Liga 1, ¿eso habla de la seriedad del proyecto?

Claro, el primer año me costó, te comento. Siempre he sido aficionado al fútbol, salimos campeones distritales, provinciales, campeón departamental y fuimos a la etapa nacional y nos chocamos con una pared. Eso nos enseñó para que el próximo año mejoremos y cada año que pasa vamos aprendiendo, mejorando, de ahí subimos a Liga 2, al prinicipio también nos chocó, veníamos en el primer puesto, luego el profesor tuvo un malentendido con los jugadores y ya no estaba manejando el grupo, tuve que hacer cambios y empezamos a subir nuevamente. De ahí salimos campeones y conseguimos el ascenso a Liga 1. Este año con más experiencia elegimos a los jugadores.

Presentación del plantel 2026 de FC Cajamarca con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. (Fotos: Luis Padilla/Depor)

Imagino que tener a Barcos dentro de su plantel hace más fácil la llegada de nuevos jugadores...

Sí, Barcos es una excelente persona, bien disciplinado, un buen líder y justo el domingo tuvimos una reunión importante para el bienestar del club y de todo el equipo. Seguimos avanzando, se siente tranquilo y está feliz. Estamos en bromas con el profesor también, entonces hay un grupo bonito. Yo siempre digo: “Así como empezamos, así por favor hay que terminar. A fin de año debemos salir con la misma sonrisa, el mismo carácter que hemos contratado al inicio y si hay algún inconveniente, nos juntamos, lo solucionamos y seguimos para adelante. Eso es lo que no pasa en muchos clubes que se pelea, se dividen y no logran los objetivos.

Tener jugadores con pasado en Alianza Lima como Barcos, Lavandeira, Said Peralta, Arrasco, Míguez, Arley Rodríguez, ¿le pueden ayudar para tener un buen rendimiento en Liga 1?

Sí, bueno su experiencia en Liga 1 nos ayudará. Yo también estoy aprendiendo porque es este año Liga 1. Estamos aprendiendo también el viernes vamos a participar del sorteo. Vamos a ver cómo nos va este año y de acuerdo a la experiencia de este año y el próximo año mejorar y así cada año ir mejorando. Estoy aprendiendo también en el tema de la esponsoría, son cosas nuevas que estamos aprendiendo que es muy diferente a Liga 2, que no es difícil, es cuestión de gestionar, sentarse y pensar a ver qué hacemos. Estoy trayendo buenos futbolistas, buenos referentes, ya me está llamando esa marca y es vender como me dijeron. Sí, por ahí también yo siempre veo esto del marketing del fútbol brasileño, para ver como se desarrolla. Cada día es aprendizaje, no es difícil, mucha gente se sorprende diciendo el club de donde saca tanta plata, pero todo es gestión. Difícil es llegar a Liga 1, es muy difícil, pero allá arriba lo veo más fácil hacer gestión. Más los futbolistas qur tenemos de nombre. Eso ayuda mucho también y nos hace llegar más rápido a las empresas, a los que quieren ser sponsors del club. Tenemos alrededor de 10 marcas que quieren trabajar con F.C. Cajamarca, depende de algunos detalles por eso estoy en Lima para cerrarlo, porque estamos cerca de la presentación del equipo y del inicio campeonato.

¿Ya se reunieron por los derechos de televisión con 1190?

Sí, justamente la reunión es esta semana en Lima, por eso vine.

¿Hay algún amiistoso planificado?

Te comento que hemos recibido la invitación de ADT de Tarma para su presentación el día 25 de enero, domingo. Lo estamos evaluando porque Comerciantes Unidos también nos ha enviado una invitación a través de una carta para ese día y es equipo cajamarquino. Tú sabes que entre equipos cajamarquinos estamos para darnos la mano. Así que estamos evaluando. Por ahí si un equipo de Lima nos invita para un amistoso sería excelente. Nosotros también venir y ver como está el equipo, me encanta ver fútbol junto con mi hermano que es el vicepresidente tenemos buen ojo para identificar al buen futbolista, ya que cuando es bueno se conoce rápido.

Teniendo a Hernán Barcos, ¿fue difícil convencer a Pablo Lavandeira para que fiche por FC. Cajamarca?

Como te digo, con el señor Hernán yo conversé directo, nos hemos sentado en una mesa y hablamos. Con Lavandeira fue un poco más complicado porque el tiene representante, y los representantes, muchas veces traban la llegadas de los jugadores. Ese es un problema con los representantes que por Lavandeira y por otro futbolista tuve que conversar. Pero, después, me gusta hablar directo con el jugador y le digo que hablé con su representante y si te gusta el proyecto tú me dices y avanzamos. En Liga 2 muchas veces tuve problemas con representantes, llamé a varios futbolistas de Alianza Lima, en un primer momento me dijeron que sí y al final cuando estaba a punto de cerrar el plantel le decía que se apure en su decisión para iniciar la pretemporada, me decía que su representante lo está llevando a otro equipo. Entonces, me dejaba en el aire. Desde ahi con representante trato poco. Me gusta conversar directo.

¿Pero al final lo convenció a Lavandeira?

Sí, convencimos por el proyecto y también ahí el señor Hernán también nos ayuda también a hablar con Lavandeira. Le explicó el proyecto, Lavandeira dijo que le iba a pensar, en un principio pensábamos que lo iba a negar, estábamos viendo alternativas del exterior. Pero luego ya se unió con nosotros Lavandeira, es un buen futbolista, una buena persona que nos está ayudando también mucho con el club. Es un extraordinario jugador también.

¿Lavandeira firmó por un año también o por dos años?

Pablo Lavandeira firmó por dos años.

¿Para cuándo estaría la infraestructura deportiva?

Eso toma tiempo. Por ahora solo lo tenemos en papeles. Acá lo importante es empezarlo, porque si solo está en idea no lo vas a hacer. Nosotros ya lo tenemos plasmado en un papel. Yo soy ingeniero civil, tenemos los planos para que lo veas. En marzo o abril ya tendremos el expediente técnico y luego será presentar el proyecto. De ahí no depende de nosotros sino de la Federación para que lo haga llegar a la Conmebol. Luego más adelante iré a Europa para buscar financiamiento.

¿Cómo está Cajamarca con la llegada de Barcos?

Como te digo, las llegada de Hernán ha movido Cajamarca, incluso ha movido medio país, creo, porque cada vez que leo las redes algunos hablan bien, otros nos critican, pero es parte de la vida.

FC Cajamarca tiene los mismos colores que Boca Juniors, ¿existe alguna inspiración en el elenco argentino?

Los colores son típico de Cajamarca, de los carnavales y cuando participamos en Copa Perú sacamos una camiseta de Boca Juniors y por ahí la gente se quedó con eso. Los comentaristas decían “Boca Juniors de los andes” y cuando cambié la camiseta ya estaban un poco intranquilos, nos criticaban. Luego el año pasado lo regresé a los colores del diseño de Boca. Y con eso campeonamos, con el color azul quedamos subcampeones en Copa Perú y con los colores de Boca hemos quedado campeones el año pasado en Liga 2.

Entonces se mantiene el diseño con los colores de Boca Juniors...

Claro, los colores azul, amarillo y blanco se van a mantener siempre. El diseño de la camiseta quizás lo vamos a cambiar este año, pero vamos a tener tres camisetas, una parecida a la de Boca y otras dos diferentes.

El objetivo es el título...

Sí tu me preguntas a mi y a los 18 clubes, ¿cuál será su objetivo? El campeonato es el objetivo de todos al igual que una clasificación a Sudamericana o Libertadores. Todos tenemos esos objetivos, pero vamos a ver si se da. Hay buenos equipos, poco difícil pienso yo, pero tampoco imposible. Yo pienso con disciplina lo vamos a lograr.