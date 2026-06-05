Resumen

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Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Hernán Barcos inició oficialmente una nueva etapa en el fútbol peruano. Luego de finalizar su vínculo con FC Cajamarca, el delantero argentino fue presentado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura 2026.

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