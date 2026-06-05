Hernán Barcos inició oficialmente una nueva etapa en el fútbol peruano. Luego de finalizar su vínculo con FC Cajamarca, el delantero argentino fue presentado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura 2026.

En sus primeras declaraciones como futbolista rimense, el experimentado atacante explicó cuáles fueron los factores que terminaron inclinando la balanza para asumir este nuevo desafío profesional.

“Me convenció el hecho de tener la posibilidad de volver a un club grande y estoy agradecido con la dirigencia por eso. Ahora toca trabajar y tratar de salir de esta situación que el club atraviesa”, declaró.

El camino de Barcos hacia La Florida

La llegada del atacante argentino se produjo luego de su salida de FC Cajamarca, club donde permaneció durante seis meses antes de resolver su continuidad.

Sporting Cristal decidió acelerar su contratación en medio de la necesidad de reforzar el plantel para el Torneo Clausura, especialmente tras un semestre irregular que dejó cuestionamientos sobre el rendimiento ofensivo y la lucha por los objetivos deportivos.

Barcos se convierte así en uno de los principales refuerzos del cuadro celeste para intentar recuperar protagonismo en la segunda mitad de la temporada.

Más allá del impacto mediático de su fichaje, el delantero llega con la misión de aportar experiencia, liderazgo y goles a un equipo que busca reencontrarse con resultados positivos.

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