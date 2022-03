Alianza Lima pudo conocer este viernes 25 de marzo su grupo en la Copa Libertadores 2022. El equipo íntimo deberá enfrentar a River Plate de Argentina, Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil. Tras los emparejamientos, el delantero del ‘equipo del pueblo’, Hernán Barcos, opinó acerca del grupo F.

En primer lugar, el argentino confirmó que River Plate es el gran favorito del grupo. “El favorito en nuestro grupo es River Plate, pero después depende de lo que nosotros propongamos dentro de la cancha. El primer objetivo es ganar y cortar la racha negativa que tiene el club”, declaró para Radio Ovación.

Posteriormente, habló sobre los objetivos del equipo íntimo en la Copa. “Otro objetivo es clasificar a octavos de la Libertadores, pero si no se puede, por lo menos hay que entrar a la Copa Sudamericana. Hay que ir con esas mentalidad. (...) Tenemos que estar preparados para lo que venga y confiar en el trabajo. Después al rival que venga lo tienes que enfrentar”, agregó.

Luego, el delantero aseveró que esta Copa es para disfrutarla y no para sufrirla. “Siempre es lindo enfrentar a River Plate. Esta Copa Libertadores hay que disfrutarla, no hay que sufrirla. Si es para sufrir, no hubiésemos entrado. Los resultados dirán hasta dónde llegaremos”.

Recordemos que la Copa Libertadores inicia el próximo 5 de abril, Alianza Lima deberá enfrentar en la primera jornada a River Plate en Lima. El día y la hora aún no se han confirmado.

