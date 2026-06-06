Por José Antonio Bragayrac

Lo que se viene, y ya se está andando, es una reestructuración profunda, probablemente la más importante en los últimos años en Sporting Cristal, o al menos ese es el discurso que se pretende difundir. El anuncio de la llegada de Hernán Barcos casi coincidió en horario con el cese del entrenado Zé Ricardo, las dos más grandes novedades del cuadro del Rímac en un viernes de decisiones y acciones desde el gobierno de Joel Raffo cuyo fin apunta, sobre todo, a salvar el año con un Clausura decoroso y por qué no, entusiasta pese a que -si todo sale bien- completará un 2026 con tres técnicos. Pero, ¿Cómo así el ‘Pirata’ aceptó ser celeste y por qué la ‘SC’ apuesta por un delantero de 42 años?

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