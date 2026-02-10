Hernán Barcos lamenta puntos perdidos tras el empate de FC Cajamarca con Deportivo Garcilaso

FC Cajamarca dejó escapar una victoria en casa al igualar 1-1 con Deportivo Garcilaso en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y Hernán Barcos, no ocultó su molestia al término del duelo disputado.

El ‘Pirata’ abrió el marcador a los 50′ con un gol tras una gran jugada individual, sin embargo, la visita igualó sobre el final con un tanto de Aldair Salazar desde un tiro de esquina.

“Me quedo con mucha bronca porque creamos varias situaciones y tuvimos el triunfo en las manos, pero nos empatan sobre el final”, afirmó Barcos en declaraciones posteriores al encuentro.

El experimentado delantero analizó el desarrollo del partido y señaló que, si bien el juego fue parejo, su equipo debe mejorar aspectos claves para asegurar los resultados: “Hay que correr un poco más para cerrar los encuentros, nos pasó lo mismo en la primera fecha”, dijo.

El próximo partido de FC Cajamarca en el Apertura será ante Sport Huancayo, en condición de visitante, encuentro programado para el domingo 15 de febrero de 2026.