Sporting Cristal afronta la recta decisiva de la temporada con la mira puesta en la Copa Sudamericana. A pocos días del compromiso frente a Bragantino, el delantero Hernán Barcos expresó su confianza en el trabajo realizado por el plantel y aseguró que el equipo llegará en las mejores condiciones para buscar la clasificación.

El experimentado atacante destacó la preparación realizada durante los últimos días, pese a la intensa seguidilla de encuentros entre la Liga 1, la Copa de la Liga y el torneo continental.

“Bien, llegamos bien. Esperemos, todavía tenemos dos días, así que vamos a llegar al 100%”, afirmó.

Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

Barcos confía en el rendimiento de Sporting Cristal

El delantero señaló que la actuación mostrada en el partido de ida fortalece la confianza del grupo. Aunque reconoció la dificultad de jugar en territorio brasileño, aseguró que Sporting Cristal cuenta con las herramientas necesarias para competir.

“Estamos con confianza, sabemos que es un rival difícil, que es una plaza difícil, pero tenemos un grupo para sacar el partido adelante”, sostuvo.

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El respeto de Barcos por Bragantino

Barcos también analizó las fortalezas del conjunto brasileño y destacó su funcionamiento colectivo, además del nivel de su plantel y cuerpo técnico.

Para el atacante, Sporting Cristal deberá ofrecer una actuación casi perfecta si quiere conseguir el resultado que le permita avanzar en la Copa Sudamericana.

“Va a ser difícil. Juegan muy bien, ocupan bien los espacios, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Nosotros tenemos que hacer un partido perfecto para poder conseguir el resultado”, manifestó.

Hernán Barcos aseguró que Sporting Cristal afronta con confianza el partido ante Bragantino, aunque reconoció la calidad del conjunto brasileño y señaló que será necesario un partido casi perfecto para avanzar de ronda.🎙️⚽ pic.twitter.com/6tdZgtkEM6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 27, 2026

El delantero asegura que todavía puede aportar más

En el plano individual, Barcos reconoció que continúa adaptándose al funcionamiento del equipo y considera que aún tiene margen para elevar su rendimiento.

“Todavía tengo mucho para dar. Me voy encontrando de a poco con el equipo, pero siento que todavía me falta un poco”, comentó.

Finalmente, el delantero fue consultado por las decisiones arbitrales que generaron controversia en la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, prefirió no alimentar el debate y sostuvo que, en el caso de Sporting Cristal, el arbitraje no tuvo una incidencia determinante.

“No puedo hablar del arbitraje cuando en nuestro caso no hubo tanta influencia”, concluyó.

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