La frustración de Hernán Barcos en el Sporting Cristal 0 x 0 Red Bull Bragantino por el playoff ida de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Paloma del solar / @ photp.gec
La frustración de Hernán Barcos en el Sporting Cristal 0 x 0 Red Bull Bragantino por el playoff ida de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Paloma del solar / @ photp.gec
Por Redacción EC

Sporting Cristal afronta la recta decisiva de la temporada con la mira puesta en la Copa Sudamericana. A pocos días del compromiso frente a Bragantino, el delantero Hernán Barcos expresó su confianza en el trabajo realizado por el plantel y aseguró que el equipo llegará en las mejores condiciones para buscar la clasificación.

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