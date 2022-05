Luego de la goleada de River Plate sobre Alianza Lima en el estadio Monumental de Núñez por la última fecha de Copa Libertadores, Hernán Barcos, delantero de los ‘Blanquiazules’ demostró su incomodidad y vergüenza por el resultado de ayer, además, respaldo al director técnico, Carlos Bustos.

“Disculpa por lo que pasó en esta Copa, no estuvimos a la altura de lo que es Alianza Lima internacionalmente, no lo pudimos representar de la mejor manera y obviamente a nosotros nos duele”, declaró el ‘Pirata’ para GOLPERU.

Posteriormente, los ‘blanquiazules’ ya se enfocan en el torneo local. “Ahora hay que poner la cabeza en el campeonato y no tenemos margen de error. Sabíamos que iba a ser un partido difícil ante un rival como River, en su cancha, con su gente, pero no de esta manera”, aseveró.

“Creo que nos da un poco de vergüenza a todos, tenemos que tener un poco de vergüenza deportiva y tratar de que esto no pase nunca más”, agregó.

“Erramos muchísimo, los primeros goles fueron errores nuestros y después agarran ritmo ellos y uno cayendo y ellos subiendo, entonces, te van llevando a la derrota, pero lo que más me incomoda a mí es que no tuvimos rebeldía en ningún momento, no tuvimos fuerza para salir adelante”, finalizó.