Hernán Barcos rompió su silencio y dejó un mensaje claro sobre su etapa en Alianza Lima, en medio de versiones y comentarios que circularon tras su salida del club. El delantero argentino aseguró que muchas de las críticas responden a la exposición que genera vestir la camiseta blanquiazul y remarcó que nunca tuvo conflictos graves durante su paso por La Victoria.

“Se habla mucho porque Alianza vende”, expresó Barcos, dejando en claro que el club está permanentemente bajo la lupa mediática. En ese sentido, explicó que en un plantel numeroso es imposible tener la misma cercanía con todos, pero negó rotundamente haber protagonizado peleas o enfrentamientos internos.

El ‘Pirata’ fue enfático al señalar que durante los cinco años que defendió a Alianza Lima mantuvo una relación profesional con todos sus compañeros. “Con 30 jugadores no te puedes llevar bien con todos, pero nunca peleé con ningún jugador”, afirmó, destacando el respeto como base de su convivencia en el vestuario.

Finalmente, Barcos resaltó su orgullo por lo vivido en el club íntimo, donde fue referente y capitán en etapas importantes. Sus declaraciones buscan cerrar cualquier polémica y reafirmar que su historia en Alianza Lima estuvo marcada por el compromiso, la experiencia y el profesionalismo dentro y fuera de la cancha.