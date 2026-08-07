¿Barcos o Lapadula? Quién será más decisivo y por qué Cristal y la ‘U’ se juegan hoy una final “que puede definir su futuro” en el Clausura
Miguel Rebosio, Rodrigo Morales y Daniel Kanashiro analizaron el impacto que puede tener el clásico moderno en la lucha por el Torneo Clausura. Además, opinaron sobre quién será más determinante en el tramo final del campeonato: Hernán Barcos o Gianluca Lapadula.
A falta de pocas horas para el desenlace de uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura, el duelo entre Universitario y Sporting Cristal aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha. Mientras los cremas buscan acercarse a la pelea por el título, los rimenses necesitan reaccionar para mejorar su situación en la tabla acumulada. En paralelo, otro debate toma fuerza: ¿quién puede ser más decisivo en este tramo del campeonato, Hernán Barcos o Gianluca Lapadula?
A falta de pocas horas para el desenlace de uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura, el duelo entre Universitario y Sporting Cristal aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha. Mientras los cremas buscan acercarse a la pelea por el título, los rimenses necesitan reaccionar para mejorar su situación en la tabla acumulada. En paralelo, otro debate toma fuerza: ¿quién puede ser más decisivo en este tramo del campeonato, Hernán Barcos o Gianluca Lapadula?
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Con esas dos interrogantes, consultamos a exfutbolistas y periodistas especializados para conocer sus opiniones sobre un encuentro que podría marcar el rumbo de ambos clubes y sobre el impacto que tendrán dos de los delanteros más importantes del fútbol peruano.
-Encuesta DT:
1) ¿El U vs SC define el Clausura?
2) ¿Quien puede ser más determinante, Barcos o Lapadula?
Miguel Rebosio - Exjugador de Cristal
1.-No sé si define clausura, pero Cristal creo que tiene algo pendiente, que es tratar de salir de la zona, ¿no?, en la acumulada zona de descenso. Pelear por eso, y después obviamente la U quiere reivindicarse. Y qué mejor con Cristal. O sea, imagínate, es un partido bastante bonito.
2.-¿Quién puede ser más determinante? Lo que pasa es que Barcos normalmente es titular, Lapadula no, y claro, puede haber una ventaja o una desventaja, como quiera llamarlo. No, el tiempo de juego. Por ahí Barcos juega de titular y juega un tiempo, un poco más, y por ahí Lapadula es un recambio. Pero son dos grandes nueve, ¿no?
Rodrigo Morales - Liga1Max
1. No, no define el Clausura. Hoy el líder es Alianza. Pero sí puede definir el futuro de estos dos equipos,
2. Hasta ahora Barcos ha sido más determinante que Lapadula, asi que creería que seguiría siéndolo.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio. Ver más