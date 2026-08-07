A falta de pocas horas para el desenlace de uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura, el duelo entre Universitario y Sporting Cristal aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha. Mientras los cremas buscan acercarse a la pelea por el título, los rimenses necesitan reaccionar para mejorar su situación en la tabla acumulada. En paralelo, otro debate toma fuerza: ¿quién puede ser más decisivo en este tramo del campeonato, Hernán Barcos o Gianluca Lapadula?

LEE: “Sería obscenamente vergonzoso que Sudamérica tenga nueve cupos y medio”: Ortiz Bisso sobre los planes de Infantino con las Eliminatorias 2030

Con esas dos interrogantes, consultamos a exfutbolistas y periodistas especializados para conocer sus opiniones sobre un encuentro que podría marcar el rumbo de ambos clubes y sobre el impacto que tendrán dos de los delanteros más importantes del fútbol peruano.

-Encuesta DT:

1) ¿El U vs SC define el Clausura?

2) ¿Quien puede ser más determinante, Barcos o Lapadula?

Miguel Rebosio - Exjugador de Cristal

1.-No sé si define clausura, pero Cristal creo que tiene algo pendiente, que es tratar de salir de la zona, ¿no?, en la acumulada zona de descenso. Pelear por eso, y después obviamente la U quiere reivindicarse. Y qué mejor con Cristal. O sea, imagínate, es un partido bastante bonito.

2.-¿Quién puede ser más determinante? Lo que pasa es que Barcos normalmente es titular, Lapadula no, y claro, puede haber una ventaja o una desventaja, como quiera llamarlo. No, el tiempo de juego. Por ahí Barcos juega de titular y juega un tiempo, un poco más, y por ahí Lapadula es un recambio. Pero son dos grandes nueve, ¿no?

Rodrigo Morales - Liga1Max

1. No, no define el Clausura. Hoy el líder es Alianza. Pero sí puede definir el futuro de estos dos equipos,

2. ⁠Hasta ahora Barcos ha sido más determinante que Lapadula, asi que creería que seguiría siéndolo.

Daniel Kanashiro - Liga1Max

1.- Define quién queda fuera de pelea más que quién se perfila al título. Mientras Alianza y Melgar sigan mostrando juego y efectividad, serán más confiables que la U y Cristal gane quien gane.

2.- Barcos, Lapadula todavía no encuentra su sitio en el once de Cúper. Así como ha venido jugando, creo que todavía está sólo para 45 minutos

SOBRE EL AUTOR