Por Jean Pierre Maraví Coppa

A falta de pocas horas para el desenlace de uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura, el duelo entre Universitario y Sporting Cristal aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha. Mientras los cremas buscan acercarse a la pelea por el título, los rimenses necesitan reaccionar para mejorar su situación en la tabla acumulada. En paralelo, otro debate toma fuerza: ¿quién puede ser más decisivo en este tramo del campeonato, Hernán Barcos o Gianluca Lapadula?

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