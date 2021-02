Alianza Lima tuvo su as bajó la manga y fichó a Hernán Barcos para disputar la Liga 2 durante esta temporada 2021. El delantero, que mostró su juego en varios países del continente, manifestó mediante una entrevista las ganas de salir a defender la camiseta blanquiazul con sus goles.

“Es difícil. Yo sinceramente en mi cabeza quería retirarme en Liga de Quito y lo veo difícil porque hablé con los dirigentes, hablé con la gente que realmente podrían darme esa oportunidad y no tienen interés que yo me retire futbolísticamente en Liga. Me puedo retirar en un partido de despedida pero no profesionalmente como yo quiero”, aclaró el delantero argentino para GOLPERU.

Asimismo, no descartó en retirarse futbolísticamente en Alianza Lima, puesto que las ansias de concluir su carrera en Ecuador son nulas.

“Entonces, sinceramente no lo he pensado y ojalá tenga la posibilidad de ser importante en Alianza Lima y poder quedarme varios años para cerrar mi carrera”, manifestó.

“Entrenando me siento cómodo, me siento tranquilo. Gracias a Dios en mi carrera no he tenido lesiones, yo calculo que dos o tres años más puedo jugar tranquilamente con el cuerpo. Después con la cabeza puedo jugar hasta los 50 años (risas)”, sentenció.

