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El delantero argentino reveló que el presidente de FC Cajamarca le comunicó que no continuará en el club.
El delantero argentino reveló que el presidente de FC Cajamarca le comunicó que no continuará en el club.
Por Redacción EC

Hernán Barcos marcó en la victoria de FC Cajamarca ante Sporting Cristal. Un resultado vital para salir de la zona de descenso; no obstante, todo no es felicidad.

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