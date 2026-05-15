Hernán Barcos marcó en la victoria de FC Cajamarca ante Sporting Cristal. Un resultado vital para salir de la zona de descenso; no obstante, todo no es felicidad.
Hernán Barcos marcó en la victoria de FC Cajamarca ante Sporting Cristal. Un resultado vital para salir de la zona de descenso; no obstante, todo no es felicidad.
El delantero argentino confirmó que no seguirá en el club cajamarquino por ‘motivos económicos y deportivos’.
MIRAR | La Sub 17, otra frustración más: Ahmed y Arakaki, dos de los últimos responsables de menores en la selección explican por qué acumulamos tantos fracasos en juveniles
“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura iba a analizar (su continuidad) por temas económicos y futbolísticos. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y entre esos estaba yo”, indicó
Barcos es uno de los goleadores de la Liga 1 con 9 anotaciones y supondría una baja importante para el conjunto cajamarquino.
FC Cajamarca salió de la zona de descenso y se ubica en la casilla catorce con 15 puntos.