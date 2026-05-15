Hernán Barcos marcó en la victoria de FC Cajamarca ante Sporting Cristal. Un resultado vital para salir de la zona de descenso; no obstante, todo no es felicidad.

El delantero argentino confirmó que no seguirá en el club cajamarquino por ‘motivos económicos y deportivos’.

“El presidente me dijo que cuando termine el Apertura iba a analizar (su continuidad) por temas económicos y futbolísticos. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y entre esos estaba yo”, indicó

Barcos es uno de los goleadores de la Liga 1 con 9 anotaciones y supondría una baja importante para el conjunto cajamarquino.

FC Cajamarca salió de la zona de descenso y se ubica en la casilla catorce con 15 puntos.