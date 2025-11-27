Franco Navarro conversó con L1MAX y dio detalles sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Además, indicó que, aunque no está en los planes del 2026, las puertas del club siempre estarán abiertas para él.

“El día de ayer tuvimos una reunión con Hernán, pedida por él hace un tiempo porque quería tener un panorama más claro sobre su futuro en la institución. Le expresamos que no estaba en los planes del 2026″, mencionó.

“Es una decisión que nos duele, nos toca, de las más difíciles que me tocó tomar en Alianza Lima. Estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas”, agregó.

“Es algo natural que pasa en el fútbol; ya a esta altura es raro tener dos jugadores como Hernán y Paolo que tengan el nivel que tienen. Es difícil, pero también tengo que pensar en el futuro del equipo", finalizó.

"Él es el mejor extranjero que ha pasado por la institución"



"Si quiere ser técnico, director deportivo u otra cosa, le vamos a dar todas las facilidades en el club"



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/VTSIpqBCPt#HablemosDeMAX #AlianzaLima #HernánBarcos



📺… pic.twitter.com/hL4dl3ZYll — L1MAX (@L1MAX_) November 27, 2025

A Hernán Barcos todavía le quedan compromisos importantes antes de despedirse de Alianza Lima. El delantero disputará la llave de playoffs frente a Sporting Cristal, serie que define el segundo cupo peruano a la Copa Libertadores 2026.

Estos encuentros serán decisivos para el cuadro blanquiazul, que buscará cerrar el año asegurando su presencia internacional, y Barcos afrontará estos duelos con la motivación de dejar una última huella en Matute antes de su salida oficial.