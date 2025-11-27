El delantero argentino brindó sus primeras declaraciones tras conocerse que no seguirá en Alianza Lima en la próxima temporada. (Foto: Getty Images)
El delantero argentino brindó sus primeras declaraciones tras conocerse que no seguirá en Alianza Lima en la próxima temporada. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

Hernán Barcos no va más en Alianza Lima. El club ‘blanquiazul’ le informó al delantero argentino que no está en los planes para el 2026, y no renovarán el contrato.

MIRAR | “Siempre del lado correcto”: Barcos y quién, cómo y por qué le comunicó que Alianza Lima no le renovará a días de las finales con Cristal

A la salida del entrenamiento, el ‘Pirata’ brindó breves declaraciones sobre su actual situación. Además, comunicó que se pronunciará en un lugar más adecuado.

“Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en un carro”, mencionó.

A Hernán Barcos todavía le quedan compromisos importantes antes de despedirse de Alianza Lima. El delantero disputará la llave de playoffs frente a Sporting Cristal, serie que define el segundo cupo peruano a la Copa Libertadores 2026.

Estos encuentros serán decisivos para el cuadro blanquiazul, que buscará cerrar el año asegurando su presencia internacional, y Barcos afrontará estos duelos con la motivación de dejar una última huella en Matute antes de su salida oficial.

