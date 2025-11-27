Hernán Barcos no va más en Alianza Lima. El club ‘blanquiazul’ le informó al delantero argentino que no está en los planes para el 2026, y no renovarán el contrato.
MIRAR | “Siempre del lado correcto”: Barcos y quién, cómo y por qué le comunicó que Alianza Lima no le renovará a días de las finales con Cristal
A la salida del entrenamiento, el ‘Pirata’ brindó breves declaraciones sobre su actual situación. Además, comunicó que se pronunciará en un lugar más adecuado.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en un carro”, mencionó.
A Hernán Barcos todavía le quedan compromisos importantes antes de despedirse de Alianza Lima. El delantero disputará la llave de playoffs frente a Sporting Cristal, serie que define el segundo cupo peruano a la Copa Libertadores 2026.
Estos encuentros serán decisivos para el cuadro blanquiazul, que buscará cerrar el año asegurando su presencia internacional, y Barcos afrontará estos duelos con la motivación de dejar una última huella en Matute antes de su salida oficial.
Contenido sugerido
Contenido GEC