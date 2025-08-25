Ya no es administrador de Universitario de Deportes, pero Jean Ferrari no es ajeno a lo que pasó entre Hernán Barcos y Alex Valera. El ahora director general de fútbol de la FPF se pronunció respecto a la discusión que tuvieron ambos futbolistas y aseguró que el ‘Pirata’ se equivocó en su reacción contra el delantero de la selección peruana.

En conferencia de prensa, Ferrari afirmó que hay códigos en el fútbol que se deben respetar. "Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por quién es, lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que se equivoca. Se equivoca de muy mala manera", sostuvo.

En ese sentido, indicó que Valera siempre mantuvo la calma cuando declaró ante los medios de comunicación después del partido. “Alex mantuvo cierta cordura y cierto respeto después del partido al no dar ninguna declaración en referencia a lo de Hernán”, agregó.

Asimismo, Ferrari hizo un llamado a Barcos para que corrija lo que dijo en público. “Es una equivocación de él, y sobre todo por el respeto hacia los futbolistas peruanos. Nosotros como selección es un llamado a Hernán, es una persona a quien yo respeto, he tenido la oportunidad de conversar, me parece una persona correcta, pero en esta oportunidad se equivocó”, aseguró.

