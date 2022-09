El ‘Pirata’ tiene un corazón de oro. Aunque algunos profanen lo contrario. Lo que ha hecho y hace Hernán Barcos por Alianza Lima -y por el fútbol peruano en general- no tiene precio. El delantero argentino exhibe su grandeza dentro y fuera de la cancha desinteresadamente. Por eso da mucho gusto que jugadores como él jueguen en el torneo local. Y ojalá siga aquí.

En febrero del 2021 comenzó esta especial aventura con Barcos. Alianza Lima le dio la bienvenida a lo grande al “goleador y trotamundos” argentino, destacando su récord histórico en la Copa Sudamericana (19 goles). El resto es historia.

Al ‘Pirata’ no se le hizo difícil ganarse el corazón de los hinchas. Multitud de goles en la cancha y gestos bondadosos fuera de ella le convirtieron en referente de los ‘íntimos’ fugazmente. Su imagen y presencia fue determinante para regresarle la alegría a un equipo que un año antes había tocado fondo.

La temporada pasada celebró 11 goles y registró ocho asistencias en 29 partidos disputados . Además, fue el auténtico héroe en la Final Nacional contra Sporting Cristal, anotando el único gol que le dio el título 24 de su historia a los blanquiazules

Así, con el título en sus manos, Barcos se ganó la renovación a pulso. Este año las cosas no han cambiado mucho para él. 13 goles y seis asistencias en 33 encuentros evidencian que su aporte e influencia sigue siendo bastante valioso en el club. Y la lucha todavía no termina

Hernán Barcos anotó en la victoria de Alianza vs. Melgar. (Foto: Leonardo Fernández / @photo.gec)

A falta de seis fechas, los ‘íntimos’ son líderes del Torneo Clausura y sueñan con pelear por el título nacional por segundo año consecutivo con Barcos entre los protagonistas. El objetivo no es nada lejano, mucho menos con el ‘Pirata’ al frente.

De hecho, Hernán, aunque ha tenido algunos altibajos, sigue demostrando a sus 38 años que es uno de los mejores delanteros de la Liga 1. Esta campaña, solo ha celebrado menos veces que Luis Benites (17) y Danilo Carando (14). Nadie más le supera. Y ahora busca seguir por ese camino hasta el final.

A estas alturas, su renovación debería ser un hecho. La edad no le pesa. El talento, la jerarquía y el óptimo rendimiento se imponen en su caso. Pero lo cierto es que su contrato termina en diciembre de este año y todavía no es segura su continuidad.

“Yo he hablado para ver la renovación, pero no he tenido respuestas y veremos que pasa. No depende de mí, sino del club”, declaró hace un mes en entrevista con ESPN.

¡𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗔𝗭𝗢́𝗡!💙



La señora Imelda cumplió uno de los grandes sueños que tenía.



¡Porque esto es 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔!🫶🏾#ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/2Gb6pXkvlz — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 28, 2022

Ya ha pasado buen tiempo desde entonces. No hay ninguna información del club al respecto y tampoco del jugador. Fuentes de primera mano en el tema administrativo de Alianza Lima indican que “evidentemente” Barcos se ha ganado su renovación por todo lo que ha demostrado, pero la decisión final recae principalmente en el área deportiva.

Este Diario intentó contactarse con José Bellina, gerente deportivo de los ‘íntimos’, pero no obtuvo respuesta. En tanto, el ‘Pirata’ no puede hablar sobre el tema sin la autorización del club. Pero su prioridad es clara: seguir en Alianza Lima.

“Siempre está la idea e intención mía. Consulté la idea de Alianza y me dijeron que hay que esperar. Después veremos el momento, cada uno de nosotros tomamos decisiones. Alianza es muy importante en mi carrera y vida, me han recibido de la mejor forma desde el primer día. Siempre mostré el cariño que tengo, en cada partido y entrenamiento”, dijo hace poco en ESPN.

Aunque algunos intenten dañar su imagen, Hernán Barcos se mantiene firme en sus deseos e intenciones. El amor que siente por Alianza Lima es más grande que cualquier cosa. Como él, muy pocos. Y su edad, claro, no debería significar ningún impedimento contractual. Su desempeño y presencia en el campo le respalda totalmente. Y gran parte de la hinchada también está con él.