Si bien Hernán Barcos ha sido el delantero titular de Alianza Lima en el incio de la Copa Libertadores, torneo más importante en el que participan los de La Victoria, Paolo Guerrero, también ha demostrado su vigencia y competitividad ante los ojos del estratega Néstor Gorosito.

Al respecto, el atacante cordobés destacó que existe muy buena relación con el peruano de 41 años, y ambos están enfocados en sumarle al plantel blanquiazul.

“Somos competitivos, por eso no le gusta cuando no le toca jugar, no porque juegue yo o a mí porque juegue Paolo, los dos queremos jugar y vamos a estar incómodos cuando no nos toca pero eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos, que no nos va a importar”, dijo Barcos en declaraciones a Movistar Deportes.

“Estamos ahí apoyando, sumando y en los minutos que nos toque dejando todo”, añadió el experimentado goleador.

Por otro lado, compartió su satisfacción de haber llegado a Alianza Lima y lo que significa ser parte de la historia de uno de los clubes más importantes del país.

“Alianza Lima me dio muchísimo, llegué en un momento difícil para mí, difícil para el club, juntos nos unimos y nos ayudamos mutuamente, por eso me pude mantener acá. Tuve varias opciones de salir pero dije que que acá estoy bien, estoy cómodo, el club me hace bien a mí, a mi familia y yo le hago bien al club. Prefiero quedarme acá, bien, cómodo en cuanto a lo que uno siente y percibe, y he dejado opciones importantes de lado por estar acá”, explicó el ‘Pirata’.

Alianza jugará nuevamente este viernes 2 de abril ante Cienciano del Cusco, por la jornada 11 del Tornero Apertura de la Liga 1 Te Apuesto en Matute.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo