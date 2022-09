El último fin de semana, Alianza Lima perdió el clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes en Matute y se complicó en su pelea por el título del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. En ese escenario, Hernán Barcos salió al frente para hablar de lo sucedido, pidió disculpas a la afición blanquiazul y se refirió al tema de Jefferson Farfán.

“El grupo está dolido por cómo se dieron las cosas en el clásico. No pudimos imponer nuestro fútbol, ni ideas y definitivamente perder esta clase de partido, con nuestra gente, duele mucho pero hay que salir adelante. Sobre el papel estaba todo a nuestro favor, pero en la práctica no fue así. Pienso que los primeros minutos salimos muy bien, incluso tuvimos algunas oportunidades para anotar que no supimos aprovecharlas, sin embargo, en el segundo tiempo, en una pelota parada ellos nos anotaron y ahí se nos complicaron las cosas porque luego no tuvimos reacción ante la adversidad. Luego con el segundo gol de ellos, se desarmó todo y se desequilibró el equipo”, comenzó diciendo el ‘Pirata’.

“El objetivo es muy claro: queremos seguir peleando por el campeonato y estando en Alianza siempre lo tenemos que hacer. Duele perder un clásico, pero no sirve de nada seguir lamentándonos. Solo queda prepararnos bien para mejorar ante Cantolao”, añadió.

JEFFERSON FAFÁN

Hernán Barcos fue consultado sobre si el ingreso de Jefferson Farfán al clásico “partió” la interna del grupo, pero rápidamente desmintió tal versión. “No se va a partir el grupo por un jugador. El grupo está bien, tranquilo. Si Jefferson estuvo en la cancha fue porque estuvo programado, seguramente, entre dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo médico y el mismo Jefferson que quería estar en este partido. No por eso el grupo se va a romper”, respondió.

“Jefferson está con las mismas ganas de seguir participando en los partidos y tratar de seguir ayudando al equipo. Él está haciendo el mayor de los esfuerzos para estar en la cancha. Hoy hablé con él pero solo hablamos de cómo está el grupo y no de cómo acabó del clásico”, agregó el delantero.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA?

El equipo dirigido por Carlos Bustos volverá a jugar en la Liga 1 este sábado 10 de septiembre contra la Academia Cantolao, desde las 15:30 (hora local).