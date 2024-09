El arribo de Paolo Guerrero a Alianza Lima es positivo, no perjudicial, aclaró Hernán Barcos este lunes, cansado de las consultas sobre la futura complicidad que tendrá con el delantero nacional en el ataque del conjunto victoriano. “Es un orgullo” más allá de cualquier duda, advirtió el ‘Pirata’ de manera tajante.

“No sé si me molesta pero veo mucha gente preguntándose qué le causará a Barcos la llegada de Paolo. Es un orgullo poder jugar al lado de un jugador como Paolo, si no me potencia yo sería un burro”, indicó Barcos en comunicación con Liga 1 Max.

“Ojalá que me pueda potenciar y que yo lo potencie a él, y juntos podamos llevar a Alianza donde tenemos que llevarlo. Esa es la idea, no me perjudica en lo más mínimo, al contrario, me va a ayudar mucho”, añadió el delantero argentino nacionalizado peruano.

Hernán Barcos a #L1Radio🎙⚽



Guerrero “le va a hacer muy bien al club”, se animó a decir Hernán Barcos. “Fue muy lindo todo, contento por la llegada de Paolo. Tenemos líderes positivos y acá primero está Alianza”, sentenció.