La Federación Peruana de Fútbol decidió suspender tres partidos de la fecha 6 de la Liga 1 por “falta de garantías” para el personal encargado de la transmisión del evento: Alianza Lima vs UCV, Binacional vs Cristal y Melgar vs Sport Boys. Ante esta situación, Hernán Barcos se mostró visiblemente fastidiado.

“Estas cosas nosotros no podemos controlar. Nosotros estamos a favor del club en todas las decisiones que se tomen, pero nosotros seguimos trabajando para cuando nos toque”, aseguró el ‘Pirata’.

La Fase de Grupos de la Copa Libertadores iniciará el 4 de abril del 2023. A poco más de un mes, Barcos lamenta no tener un ritmo idóneo para competir de igual a igual con clubes de otras ligas.

“Nosotros tenemos un mes para jugar la Libertadores, hay equipos que ya deben jugar y cuando pierden, se les echa la culpa a los jugadores o al club, pero solo queda seguir”, lamentó.

Tanto Alianza Lima como Melgar solo tienen dos partidos oficiales sobre sus espaldas. De seguir con esta problemática, podríamos ver un nuevo papelón de clubes peruanos en el fútbol internacional.

