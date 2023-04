Hernán Barcos, anotó un doblete el último fin de semana con Alianza Lima ante Unión Comercio, el delantero argentino es uno de los goleadores del equipo. Sin embargo, tras las declaraciones de Rodrigo Ureña, el ‘pirata’ salió a responder.

En un principio, Ureña afirmó que: “En lo personal no me interesa cómo van, yo estoy en Universitario y me preocupa ganar este fin de semana y hacer las cosas bien, porque este club es el más grande del país y aquí hay que ganar”.

Tras estas declaraciones, Hernán Barcos le respondió al chileno. “Tal vez Ureña debería ver un poquito más de fútbol para conocer a los rivales. No sé, no conozco mucho a Ureña”.

“Nosotros tenemos que mirar nuestro trabajo, seguir mejorando lo que venimos haciendo y no dependemos de nadie”, finalizó el goleador histórico de la Copa Sudamericana.