Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, fue el invitado estelar en Enfocados, el podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y allí contó detalles respecto a su futuro. El ‘Pirata’ reveló cuándo planea retirarse y cómo vive la parte final de su carrera.

“El año pasado, comenzando el año, le digo a mi señora ‘este va a ser el último’, en el 2025. Y comenzó tan bien el año, y en febrero le digo ‘no me voy a retirar’. Voy a seguir un poquito más, hasta que me den las piernas”, expresó el argentino en un inicio.

Barcos afirmó que se siente físicamente bien y que la edad no ha sido un impedimento para destacar dentro del campo. Es más, suma siete goles en lo que va dle Torneo Apertura y es uno de los máximos artilleros junto a Carlos Garcés de Cienciano.

“Uno se da cuenta cuando no puede competir, y yo lo vivo, lo disfruto. Me levanto a las 7:00 de la mañana y lo disfruto, voy a sufrir el día que no haga eso”, precisó el ‘Pirata’.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de continuar jugando un poco más, dependiendo de cómo le vaya esta temporada con FC Cajamarca. “Creo que, todavía no lo tengo definido. Creo que si con FC Cajamarca conseguimos un torneo internacional nadie sabe”, apuntó.

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