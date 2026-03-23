Resumen

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Hernán Barcos sobre su fecha de retiro del fútbol: “Uno se da cuenta cuando no puede competir”. (Foto: FC Cajamarca)
Hernán Barcos sobre su fecha de retiro del fútbol: “Uno se da cuenta cuando no puede competir”. (Foto: FC Cajamarca)
Por Redacción EC

Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, fue el invitado estelar en Enfocados, el podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y allí contó detalles respecto a su futuro. El ‘Pirata’ reveló cuándo planea retirarse y cómo vive la parte final de su carrera.

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