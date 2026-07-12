Hernán Barcos tras debutar con gol en Sporting Cristal: “El profesor Mosquera nos pide sacrificio”. (Foto: Sporting Cristal)
Hernán Barcos tras debutar con gol en Sporting Cristal: “El profesor Mosquera nos pide sacrificio”. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Hernán Barcos debutó con gol en Sporting Cristal y puso el foco de atención en el rendimiento colectivo del equipo. Tras el empate 1-1 frente a Bentín Tacna Heroica, resultado que permitió a los celestes avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, el delantero argentino reconoció que todavía está lejos del nivel que pretende Roberto Mosquera y reveló cuál es el principal pedido del entrenador.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.