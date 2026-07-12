Hernán Barcos debutó con gol en Sporting Cristal y puso el foco de atención en el rendimiento colectivo del equipo. Tras el empate 1-1 frente a Bentín Tacna Heroica, resultado que permitió a los celestes avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, el delantero argentino reconoció que todavía está lejos del nivel que pretende Roberto Mosquera y reveló cuál es el principal pedido del entrenador.

El ‘Pirata’ explicó que el plantel recién comienza a conocerse dentro del campo y consideró que el funcionamiento mejorará con el paso de los partidos. “Estoy feliz por la victoria y por la clasificación. En el juego tenemos que seguir creciendo; es el primer partido que jugamos todos juntos, nos estamos conociendo y trabajando muy bien”, expresó.

El exgoleador de Alianza Lima también celebró haber convertido en su estreno oficial con la camiseta rimense. Sin embargo, dejó claro que el resultado del equipo está por encima de cualquier logro individual. “Siempre es bueno hacer goles y que sea la carta de bienvenida, pero lo más importante es que el equipo gane”, afirmó.

Consultado sobre Roberto Mosquera, Barcos destacó el trabajo del técnico y explicó cuáles son las principales indicaciones que reciben durante los entrenamientos. “Lo que pide es sacrificio, que juguemos, que seamos inteligentes, que hagamos las cosas simples y que Cristal vuelva a tener el fútbol que siempre tuvo; esa identidad que siempre lo caracterizó”, comentó.

Finalmente, el delantero dejó en claro que Sporting Cristal afrontará el segundo semestre con una sola meta: pelear por el título nacional. “Vamos a ir a buscar el campeonato. Es la única meta y el único pensamiento que tenemos”, sentenció.

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