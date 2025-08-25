Redacción EC
Redacción EC

El domingo 24 de agosto, se jugó una nueva edición del clásico del fútbol peruano, dónde y no se sacaron ventaja e igualaron sin goles en el estadio Monumental. Un partido con poco fútbol, pero mucha fricción e intercambio de palabras.

MIRA: Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol

La pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera fue registrada por el celular de un hincha crema desde la tribuna sur, donde se puede ver que el delantero crema, comienza la discusión con el ‘Pirata’, quien luego da pasos hacia adelante para encarar al 9.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

En medio de la discusión se puede observar que Kevin Quevedo y Andy Polo, en su intento de separarlos, terminan también en una pelea con empujones.

Finalmente, apareció Fernando Gaibor para calmar y llevarse a Hernán Barcos, mientras que el árbitro del partido, Jordi Espinoza, les mostrabas la tarjeta amarilla.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR