El domingo 24 de agosto, se jugó una nueva edición del clásico del fútbol peruano, dónde Universitario de Deportes y Alianza Lima no se sacaron ventaja e igualaron sin goles en el estadio Monumental. Un partido con poco fútbol, pero mucha fricción e intercambio de palabras.

La pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera fue registrada por el celular de un hincha crema desde la tribuna sur, donde se puede ver que el delantero crema, comienza la discusión con el ‘Pirata’, quien luego da pasos hacia adelante para encarar al 9.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

DESDE LA TRIBUNA: Y así empezó el Hernán Barcos vs. Alex Valera en el Clásico 🌶️🏴‍☠️😳



🎥 @zonagoleadora (TikTok) pic.twitter.com/spOeP5gS2e — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 25, 2025

En medio de la discusión se puede observar que Kevin Quevedo y Andy Polo, en su intento de separarlos, terminan también en una pelea con empujones.

Finalmente, apareció Fernando Gaibor para calmar y llevarse a Hernán Barcos, mientras que el árbitro del partido, Jordi Espinoza, les mostrabas la tarjeta amarilla.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.