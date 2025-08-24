El clásico del fútbol peruano empezó con todo. En el duelo en el que Universitario de Deportes empata sin goles ante Alianza Lima vienen empatando sin goles, Hernán Barcos y Alex Valera fueron amonestados tras una fuerte discusión.

Todo inició tras una dura falta de Jesús Castillo en contra de Guillermo Enrique que el árbitro Jordi Espinoza cobró y amonestó al volante crema. Mientras el defensor argentino estaba tirado en el césped, Barcos y Valera se enfrascaron en una discusión que las cámaras captaron.

En medio de la pelea entre ambos, Kevin Quevedo también discutió con Andy Polo. El atacante blanquiazul empujó al defensor merengue y empezaron a discutir, aunque brevemente.

El árbitro decidió amonestar a Barcos y Valera, quienes siguieron diciéndose muchas cosas en el área antes de que se reanude el juego con un tiro libre para los íntimos.