Alianza Lima empató 1-1 con Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1 2025, el martes 2 de diciembre de 2025. En el primer tiempo ambos equipos no se hicieron daño y se fueron empatados al descanso. Ya en el segundo tiempo, Martín Távara desde el punto de penal abrió el marcador a los 68 minutos. Luego, Hernán Barcos había ingresado a los 76 minutos por Paolo Guerrero y a los 82, a partir de un tiro de esquina a favor de los íntimos, se zafó de su marca y anotó el empate para el equipo del ‘Pipo’ Gorosito. De esta manera, la llave quedó abierta para el partido de vuelta.

Al final del partido, el ‘Pirata’ Barcos habló con Liga 1 Max sobre su salida del club y dejó en claro su amor por Alianza Lima. “Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre, soy de Alianza para toda la vida, tranquilo por todo lo que hice y dejé”

Declaraciones de Hernán Barcos



