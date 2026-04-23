Por Fernanda Huapaya

Año a año, sobre todo en tiempos en los que juega la selección peruana, el tema del trabajo con menores en el fútbol vuelve a estar en el centro de la conversación y casi siempre para mal. Cada cierto tiempo, suenan más fuertes las voces que señalan a los clubes o a la misma Federación Peruana de Fútbol de no potenciar a sus divisiones menores. Bajo ese contexto, cabe preguntarse qué pasó con el Torneo de Reservas que tuvo su última edición en el 2024 y qué tan beneficiosa fue la decisión de gestionar, en su lugar, la Liga 3.

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