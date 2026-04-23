Año a año, sobre todo en tiempos en los que juega la selección peruana, el tema del trabajo con menores en el fútbol vuelve a estar en el centro de la conversación y casi siempre para mal. Cada cierto tiempo, suenan más fuertes las voces que señalan a los clubes o a la misma Federación Peruana de Fútbol de no potenciar a sus divisiones menores. Bajo ese contexto, cabe preguntarse qué pasó con el Torneo de Reservas que tuvo su última edición en el 2024 y qué tan beneficiosa fue la decisión de gestionar, en su lugar, la Liga 3.

Torneo de Promoción y Reservas 2024: así se jugarán las semifinales de vuelta. (Foto: Composición GEC)

Torneo de Reserva: antes y después

El Torneo de Reserva se disputó entre los años 2010 y 2024. Únicamente se paralizó entre el 2020 y 2022 debido a la pandemia de aquel entonces, pero después se retomó de manera ininterrumpida. Ya para el 2025, la FPF decidió que este Torneo, bajo aquel formato, deje de existir y, en su lugar, se dispute la Liga 3.

En conversación con Víctor Zaferson, periodista especializado en scouting deportivo y trabajo con menores, nos dio más alcances al respecto: “Hay varias versiones: no había dinero para mantenerlo en ese formato, no estaba produciendo jugadores suficientes para los primeros equipos. Muchos clubes no le daban importancia y armaban planteles a última hora. Incluso algunos hasta les cobraban a jugadores”.

Torneo de Reservas: así de jugarán las semifinales del campeonato.

Asimismo, agregó más parte de la problemática del Torneo de Reservas: “Los buenos jugadores se iban a la Copa Perú y los regulares eran los que jugaban Reserva. Por eso se creó la Liga 3 para que los jugadores sub-23, sub-21 y dos extranjeros tengan la obligación de jugarla”.

Por su parte, Manuel Barreto, Jefe de la Unidad Técnica de Menores, afirmó en una conferencia de prensa que también se piensa en crear un torneo sub-18, ya que los clubes no han aceptado la obligación de contar con un sub-19 en la lista de convocados.

Melgar vs. Sport Boys EN VIVO online por los cuartos de final del Torneo de Promoción y Reservas: Dónde ver, horarios y más. (Foto: Composición GEC)

Zaferson sostuvo: “Para mí estuvo bien que eliminaran el Torneo de Reservas debido a la realidad del fútbol peruano. Deberían, más bien, repotenciar la Liga 2. Los clubes de Liga 2 deberían tener jugadores sub-23 cedidos de la Liga 1. Erick Noriega jugó segunda con San Martín, Pedro Gallese lo hizo con Atlético Minero; Luis Ramos, con Deportivo Llacuabamba”.

Por su parte, Ernesto Arakaki, exfutbolista y formador de menores en Alianza Lima, también conversó con El Comercio sobre esta eliminación del Torneo de Reservas: “Estoy de acuerdo porque se reemplazó por la Liga 3 que es un torneo mucho más competitivo, primero porque no solo la conforman menores, sino también jugadores que han jugado incluso en primera o en segunda, eso ya de por sí lo hace tener un roce más competitivo”.

En la misma línea, indicó: “El Torneo de Reservas ya se había convertido en una competencia netamente de menores que no les daba la experiencia ni madurez suficiente una vez que llegaran a debutar en primera división, cosa que sí mejora la Liga 3“.

De momento, lo que se conoce es que no se tiene pensado desde la FPF que el Torneo de Reservas vuelva a jugarse como tal como se hizo entre el 2010 y 2024, sino mantener el formato de la Liga 3 y, posiblemente, generar este campeonato sub-18 entre los clubes a mediano o largo plazo.

A día de hoy, cabe recordar que la Liga 3 tuvo como campeón en el 2025 a Sport Huancayo B y el subcampeón fue CNI de Iquitos. En semifinales se quedaron Universitario de Deportes y Defensor José María Argüedas de Andahuaylas.

*****

SOBRE EL AUTOR