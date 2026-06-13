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Son raras las veces en las que un padre y un hijo comparten terreno de juego en el fútbol profesional. Este sábado 13 de junio, Carlos Zambrano pudo cumplir ese sueño en el empate de Sport Boys por 2 a 2 ante San Martín por la Copa Caliente de la Liga.

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