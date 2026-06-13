Son raras las veces en las que un padre y un hijo comparten terreno de juego en el fútbol profesional. Este sábado 13 de junio, Carlos Zambrano pudo cumplir ese sueño en el empate de Sport Boys por 2 a 2 ante San Martín por la Copa Caliente de la Liga.

Luciano Zambrano tuvo la oportunidad de debutar con el conjunto ‘rosado’ y tuvo algunos minutos para jugar junto con su papá, el ‘Kaiser’.

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No obstante, todo no fue felicidad. Carlos Zambrano fue expulsado en el minuto 90+2′ tras cortar con una fuerte falta un ataque de San Martín.

“Feliz y emocionado, era uno de mis sueños, gracias a Dios se pudo dar, me siento bendecido, no lo podía creer. Nunca me imaginé jugar con mi papá”, comentó Luciano al finalizar el partido.