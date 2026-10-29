Luis Advíncula genera reacciones en el Gallardo: hinchas de Cristal exhiben billetes con su rostro. Foto: EC
Luis Advíncula genera reacciones en el Gallardo: hinchas de Cristal exhiben billetes con su rostro. Foto: EC
Por Redacción EC

Varios hinchas de Sporting Cristal llamaron la atención en las tribunas del estadio Alberto Gallardo al mostrar billetes personalizados con el rostro de Luis Advíncula, durante el partido frente a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. La escena se produjo en medio del regreso del lateral peruano al recinto rimense, esta vez con la camiseta blanquiazul.

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