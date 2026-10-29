Varios hinchas de Sporting Cristal llamaron la atención en las tribunas del estadio Alberto Gallardo al mostrar billetes personalizados con el rostro de Luis Advíncula, durante el partido frente a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. La escena se produjo en medio del regreso del lateral peruano al recinto rimense, esta vez con la camiseta blanquiazul.

En las imágenes se observa a hinchas celestes levantando billetes impresos con la imagen del futbolista, como una forma de recibimiento para el lateral, cuya llegada a Alianza Lima generó rechazo entre un sector de la hinchada rimense.

Luis Advíncula genera reacciones en el Gallardo: hinchas de Cristal exhiben billetes con su rostro. Foto: EC

Los billetes llevan mensajes como “mal agradecido” y “traidor”, en señal de protesta por la decisión del jugador de incorporarse al cuadro blanquiazul tras su salida de Boca Juniors.

Luis Advíncula vuelve al Alberto Gallardo como jugador de Alianza Lima

El reencuentro tiene un significado especial por el pasado de Advíncula en Sporting Cristal. El lateral defendió la camiseta celeste en distintas etapas y formó parte de los planteles campeones nacionales de 2012 y 2014.

Luis Advíncula genera reacciones en el Gallardo: hinchas de Cristal exhiben billetes con su rostro. Foto: EC

Por ello, su regreso al Alberto Gallardo con Alianza Lima despertó reacciones entre los hinchas. Una parte esperaba que el futbolista volviera a vestir la camiseta rimense, pero finalmente se incorporó al conjunto blanquiazul.

Finalmente, ambos equipos llegan a esta jornada con 25 puntos, por lo que el resultado es importante para sus aspiraciones en la recta final del campeonato. El partido comenzó a las 3:30 p. m. y se transmite por L1 MAX.

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