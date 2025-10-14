Los hinchas de Universitario dejaron atrás el sinsabor de quedarse en los octavos de final de la Copa Libertadores y están al 100% con el plantel crema que está muy cerca de lograr el tricampeonato nacional.
Prueba de ello es que, en apenas horas, agotaron las entradas disponibles para la tribuna Norte del Estadio Nacional, escenario de su próximo partido ante Ayacucho FC, el lunes por la fecha 15 del Torneo Clausura.
El club crema comunicó a través de sus canales oficiales que ya no quedan entradas disponibles para ese sector.
Esto responde a la gran expectativa que despiertan estos encuentros clave para asegurar una estrella más a su palmarés.
¿Por qué no se jugará en el Estadio Monumental?
El administrador de la ‘U’, Fernando Velazco, explicó que se trata de un pedido de Conmebol, pues como se recuerda, el recinto crema será, una vez más, escenario de la final de la Libertadores.
“El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC se debe a un pedido de Conmebol, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores“, apuntó.
