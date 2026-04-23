Universitario de Deportes volvió al juego que los sacó tricampeones. Con la victoria por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso se abre nuevamente una puerta de esperanza en tienda ‘crema’.

Horacio Calcaterra mantuvo una interesante conversación con el panel de ‘Juego en Corto’ y respondió interrogantes sobre la reciente salida de Javier Rabanal de la dirección técnica del club.

“No me gusta hablar ahora de Javier (Rabanal) que se acaba de ir, creo que sería irrespetuoso de hablar si hubo o no conexión”, respondió ‘Calca’ al ser consultado por la relación jugadores-técnico.

“Cada técnico se maneja de diferente manera, sí siento que hubo altibajos del equipo. Sabemos que no nos queda margen de error para el Torneo (Apertura) y la Copa (Libertadores)“, señaló.

Asimismo, reveló que en la pizarra táctica, el equipo cambió con la llegada del entrenador español, ya que los trabajos eran diferentes a los que se venían realizando en años anteriores.

“Tácticamente son conceptos diferentes a lo que veníamos (trabajando), yo no te podría decir mucho, porque no he jugado mucho desde el arranque”, confesó.