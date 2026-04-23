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Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes volvió al juego que los sacó tricampeones. Con la victoria por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso se abre nuevamente una puerta de esperanza en tienda ‘crema’.

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