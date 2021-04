Sporting Cristal tendrá un gran reto el próximo martes 20 de abril cuando se enfrente a Sao Paulo en lo que será su debut de la Copa Libertadores. En la previa del duelo, Horacio Calcaterra dio sus impresiones sobre el rival brasileño, a quien consideró un “equipo de mucha jerarquía”.

El capitán del equipo rimense habló sobre la preparación que están sosteniendo en La Florida para afrontar de la mejor manera los próximos retos no solo en la Copa Libertadores, sino también en la Liga 1, teniendo en cuenta que su siguiente rival en la liga local es Universitario de Deportes.

“Sabemos que se viene una seguidilla importante con muchos partidos. Físicamente y mentalmente, estamos preparados para afrontar los dos torneos. Con relación a la Copa Libertadores, estamos con muchas ganas de enfrentar a Sao Paulo. Es un gran equipo y con mucha jerarquía. Vamos a tratar de hacer nuestro partido, con nuestras armas y quedarnos con los tres puntos en casa”, dijo en conferencia de prensa.

Calcaterra también se refirió a la importancia de jugar en Lima, tras derribarse la posibilidad de disputar el partido como local en el exterior. Eso sí, dejó claro que hacerle frente a Sao Paulo no será nada fácil, pese a la localía.

“A lo mejor, por el viaje y la seguidilla de partidos, es mejor jugar acá porque concentras y vas directo al estadio. Para ellos tampoco es fácil salir de Brasil. Es un grande y buscará el partido. Será entretenido. Sabemos la grandeza que tiene y su calidad de jugadores. Será durísimo para nosotros, pero la clave es estar concentrados los 95′, ir a cada pelota como si fuera la última y jugar como lo hacemos nosotros”, señaló.

Sporting Cristal ha tenido un gran inicio de temporada tras haber ganado los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento en la Liga 1. En ese contexto, Horacio Calcaterra destacó la importancia del invicto, pero dejó claro que su mentalidad en los partidos es otra.

“Es importante tener muchos partidos invictos, pero personalmente no pienso en la marca, el otro día cuando íbamos perdiendo, no se me pasó por la cabeza el perder el invicto, sino en tratar de darle vuelta al partido y conseguir un nuevo triunfo”, sostuvo.

Por último, Horacio Calcaterra aseguró que la intensidad de los trabajos en el equipo rimense no han disminuido tras conseguir el título nacional en 2020. El volante rimense dio a entender que continúan trabajando fuertemente para lograr un nuevo campeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

“Seguimos mentalizados en seguir peleando por cosas importantes. No porque salimos campeones el año pasado nos relajemos, seguimos en búsqueda de eso. Una vez que conocimos el grupo, empezamos a ver un poco más de ellos. En estos días veremos más detallado la idea de ellos”, finalizó.

