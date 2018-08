Horacio Calcaterra: "Por Internet me enteré que en Moyobamba se jugaba en canchas de barro"

Por Kenyi Peña Andrade



A Horacio Calcaterra le gusta el arroz con mariscos. Le encantan las playas de la Costa Verde, de las cuales está a solo unos pasos desde su casa. Y canta el himno muy bien. El volante, sorpresa en la última convocatoria de Perú, está listo para debutar en los amistosos ante Holanda y Alemania. Ya vive ambos duelos como un peruano más. Lo único que tiene de argentino es el dejo.

—¿Por qué te fuiste de Rosario Central?

Debuté sin estar en reserva, fui de cuarta a primera. Jugué solo un partido y luego me mandaron a la reserva otra vez. De ahí descendimos y a los más jóvenes nos dijeron que debíamos evaluar otras ofertas.

—¿Cómo llegaste al Perú para jugar por Unión Comercio en el 2011?

Hernán Lisi, que me entrenó en la reserva de Rosario Central, fichó como técnico de Unión Comercio. Él me llamó y me preguntó si tenía ganas de ir a Perú y le dije que sí. La verdad no sabía nada del club, me enteré por Internet que jugaba en canchas con barro [risas].

—¿Qué fue lo más difícil de tu estadía en Moyobamba?

Mucho tiempo lejos de la familia, dejé a mi hija una semana antes de que naciera. Llegué y me agarró el dengue, no pude jugar los últimos partidos del Descentralizado.

—¿Cómo llegas a Universitario de Deportes?

En un partido Comercio frente a la ‘U’, que no jugué, uno de mis compañeros me dijo que ‘Chemo’ del Solar quería hablar conmigo y yo le respondí que no me mintiera [risas]. “¿Qué va a querer Chemo conmigo?”, me decía.

—¿Te nacionalizaste solo por no ocupar plaza de extranjero o ya pensabas en la selección?

Fue solo por quedarme en Sporting Cristal. Hay jugadores con mucha calidad y yo veía difícil jugar en la selección peruana.

—Siendo muy complicada la posibilidad de jugar por Argentina, ¿te nacionalizaste para intentar vivir lo que es un Mundial o por el cariño que tienes por el país?

Quiero a este país porque me abrió las puertas. Además, mi hija es peruana y le tengo un gran cariño al pueblo. Quiero jugar por la selección para que ella sepa y se sienta orgullosa de que su papá jugó por su país.

—Ya fuiste convocado, ¿ahora el objetivo es jugar las Eliminatorias?

Yo solo pienso en los amistosos y en jugar bien.

—¿Qué pasa por tu mente cuando lees que descalifican tu convocatoria por no haber nacido en el Perú?

Trato de no pensar en eso ni leer nada. Así me vaya bien en estos dos partidos seguramente me criticarán. Cada uno tiene su forma de pensar y lo único que quiero es dejar todo por la camiseta.

—¿Sufriste la clasificación al Mundial como un peruano más?

Siempre los veía y me gustó un montón cómo jugaron.

—¿Ya intuías que Ricardo Gareca quería contar contigo?

Me lo encontré en un restaurante y me saludó muy respetuosamente. Conversamos mucho de fútbol luego de comer una parrilla y me dijo que me estaba tomando en cuenta como al resto. Me tomó por sorpresa.

—¿Qué le puedes aportar a la selección?

Pisar mucho el área. Darle buena salida y luchar .

—¿Cuál es tu análisis de Holanda y Alemania?

A Alemania lo vi más porque jugó el último Mundial, a Holanda no tanto.

—¿Eres un volante polifuncional, pero en qué posición te sientes más cómodo?

Al costado del ‘6’ ,como un volante mixto.

—¿Quién te enseñó a pisar tanto el área?

Jorge Cazulo. Me dice que un volante con gol es mejor.

—¿Le prometes algo al hincha peruano?

Mucha entrega, contagiaré al resto con eso.