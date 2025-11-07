El ambiente festivo por el tricampeonato de Universitario se cargó de emoción para Horacio Calcaterra, quien recibió la visita sorpresa de su hermano en la previa del partido contra Deportivo Garcilaso, que servirá para la celebración crema por el título 2025.

La presencia del familiar de Calcaterra, quien viajó para acompañar al jugador en este hito, fue un gesto que conmovió a hinchas merengues antes de recibir el trofeo de la Liga 1. El reencuentro añadió un significado personal y emotivo a la jornada.

“Gracias hermano por venir a compartir estos momentos conmigo y poder levantar la copa juntos”, compartió Calcaterra junto al video donde se ve la sorpresa preparada por su esposa.