Horacio Melgarejo revela la clave de Cienciano para enfrentar a Botafogo en Brasil. Foto: @Club_Cienciano
Horacio Melgarejo revela la clave de Cienciano para enfrentar a Botafogo en Brasil. Foto: @Club_Cienciano
Por Redacción EC

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, habló antes de viajar a Brasil para enfrentar a Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador destacó la importancia del encuentro para el cuadro cusqueño y para el fútbol peruano, aunque dejó claro que la amplia ventaja obtenida en la ida no es motivo para confiarse.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.