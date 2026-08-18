Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, habló antes de viajar a Brasil para enfrentar a Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador destacó la importancia del encuentro para el cuadro cusqueño y para el fútbol peruano, aunque dejó claro que la amplia ventaja obtenida en la ida no es motivo para confiarse.

“Sabemos que es un partido muy importante, tanto para Cienciano como para Cusco. Vamos a representar a Perú y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, señaló Melgarejo antes de emprender el viaje a Río de Janeiro.

El estratega argentino resaltó así la responsabilidad que tendrá el plantel en un escenario internacional y ante un rival de jerarquía como Botafogo.

Horacio Melgarejo. (Foto: Cienciano)

“Estamos híper ilusionados”

Cienciano llega a Brasil después de golear 6-1 a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado dejó al equipo cusqueño muy cerca de los cuartos de final, aunque Melgarejo sabe que todavía queda un partido por disputar.

“Estamos híper ilusionados porque sabemos lo que significa esto para el fútbol peruano, para nosotros y sobre todo por los chicos que están haciendo un terrible esfuerzo”, sostuvo el entrenador.

La ilusión del plantel es avanzar a la siguiente ronda y continuar con una campaña internacional que podría colocar nuevamente al cuadro imperial entre los ocho mejores de la competencia.

Melgarejo destaca la jerarquía de Botafogo

Pese a la contundente derrota sufrida en Cusco, el técnico de Cienciano evitó subestimar al conjunto brasileño. Melgarejo reconoció que Botafogo atraviesa un momento irregular en el torneo local, pero advirtió que cuenta con jugadores y un comando técnico de gran nivel.

“Futbolísticamente está herido, en el torneo local no le está yendo muy bien, pero sabemos de la jerarquía de ese plantel, de ese cuerpo técnico”, explicó.

Para el estratega, enfrentarse a un club de la importancia de Botafogo representa además una oportunidad especial para Cienciano.

Horacio Melgarejo: "Estamos hiper ilusionados, sabemos lo que significa para el fútbol peruano. Justa no la siento (sanción) por eso fui al TAS, no quería llegar a eso. El viejo (Ángel Comizzo) sabe que todo lo que estoy haciendo es culpa de él".



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“Es un honor enfrentarlos”, afirma el técnico de Cienciano

Melgarejo valoró la posibilidad de disputar un partido de esta magnitud en Brasil y dejó una clara advertencia para sus dirigidos.

“Es un honor enfrentarlos y por eso tenemos que estar con la concentración a mil”, afirmó.

Cienciano viajó a Brasil para sellar su clasificación tras el histórico 6-1 ante Botafogo. Foto: @Club_Cienciano

Melgarejo deja en segundo plano su sanción

Durante sus declaraciones, el entrenador también fue consultado por la sanción que cumple en el torneo local. Melgarejo reveló que continúa buscando reducir el castigo y mostró su desacuerdo con la medida.

“Justa no la siento porque me parece un poco exagerada y por eso fui al TAS para reducirla”, comentó.

Sin embargo, el estratega dejó claro que en este momento su prioridad está puesta en la competencia internacional y en el duelo que Cienciano afrontará este jueves en Brasil.

“Lo más importante ahora es el partido del jueves”, sentenció Melgarejo.

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