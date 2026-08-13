Cienciano le propinó al Botafogo este jueves la mayor goleada sufrida por un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol, un 6-1 en partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Y en conferencia de prensa Horacio Melgarejo volvió a hacer de las suyas.
Un periodista catalogó el presente de Cienciano en la Liga 1 como “preocupante” y el entrenador argentino mostró su desacuerdo fiel a su estilo.
“¿Preocupante?... Siguiente pregunta", respondió negando con la cabeza.
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