Horacio Melgarejo ha dirigido 34 partidos de Cienciano del Cusco. (Foto: Getty Images)
Horacio Melgarejo ha dirigido 34 partidos de Cienciano del Cusco. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

le propinó al este jueves la mayor goleada sufrida por un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol, un 6-1 en partido de ida de los octavos de final de la . Y en conferencia de prensa Horacio Melgarejo volvió a hacer de las suyas.

Un periodista catalogó el presente de Cienciano en la Liga 1 como “preocupante” y el entrenador argentino mostró su desacuerdo fiel a su estilo.

“¿Preocupante?... Siguiente pregunta", respondió negando con la cabeza.

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