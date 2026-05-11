Alianza Lima visitará a Cienciano el próximo sábado 16 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para disputar un intenso duelo en la parte alta de la tabla. Horacio Melgarejo, entrenador del conjunto cusqueño, habló en exclusiva con ‘Juego en Corto’.

El entrenador argentino destacó el juego de los dirigidos por Pablo Guede, pero aseguró que el ‘Papá’ tiene las armas para hacerle daño.

“Sabemos del encuentro que tenemos por delante. Un gran equipo con jugadores de muchísima jerarquía, pero una vez que entramos 11 contra 11 les vamos a demostrar de qué está hecho Cienciano”, mencionó.

“No vamos a renunciar a nuestro ADN. Vamos a presionar alto y tratar de darle velocidad al juego porque sabemos que a los equipos de Lima les cuesta un poco adaptarse”, añadió.

Cienciano ocupa la tercera posición del Torneo Apertura con 29 puntos, cuatro menos que el puntero Alianza Lima. Este duelo podría acercarlos a la pelea por el título.

“Mientras matemáticamente haya posibilidades vamos a pelear hasta el último. Tienen que estar preparados porque este equipo se va a jugar la vida en cada balón”, indicó Melgarejo.