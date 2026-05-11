Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)
Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Alianza Lima visitará a Cienciano el próximo sábado 16 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para disputar un intenso duelo en la parte alta de la tabla. Horacio Melgarejo, entrenador del conjunto cusqueño, habló en exclusiva con ‘Juego en Corto’.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: