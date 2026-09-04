Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, busca la gloria máxima en la Copa Sudamericana. En una entrevista con la cadena internacional ESPN, Melgarejo no ocultó su deseo de enfrentar a Boca Juniors en una hipotética final.

“Espero que llegue Boca y le voy a ganar. Ojalá, ojalá, ojalá llegue un equipo argentino y en este caso Boca. ¿Qué voy a descubrir yo de lo que es Boca, no? Pero primero tenemos que respetar, tenemos que pensar en el partido que jugaremos con City Torque”, indicó.

El entrenador argentino no quiere saltarse las fases y sabe que debe ir paso a paso para llegar a la ansiada final. El primer duelo ante Montevideo City Torque por los cuartos de final se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre.

“A partir de ahí, lo que queremos es hacer un buen papel. Primero contra City Torque; después tenemos, si Dios nos acompaña y podemos pasar, un cruce importante entre el ganador de Mineiro y Santos”, mencionó.

“Somos el equipo con el presupuesto más bajo de los ocho, pero en la cancha entran 11 contra 11. Nadie entra con la billetera ni la tarjeta de crédito; así que vamos a jugar a muerte contra quien nos toque”, finalizó.