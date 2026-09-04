El entrenador argentino se mostró entusiasmado con una final de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Cienciano.Foto: @Desmarcados
El entrenador argentino se mostró entusiasmado con una final de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Cienciano.Foto: @Desmarcados
Por Redacción EC

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, busca la gloria máxima en la Copa Sudamericana. En una entrevista con la cadena internacional ESPN, Melgarejo no ocultó su deseo de enfrentar a Boca Juniors en una hipotética final.

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