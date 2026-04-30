Por Redacción EC

El técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa tras la victoria por 1-0 sobre Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Más allá del importante resultado que dejó a su equipo como líder del grupo, el DT argentino acaparó la atención por su fuerte reacción ante las preguntas de los periodistas.

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