El técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa tras la victoria por 1-0 sobre Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Más allá del importante resultado que dejó a su equipo como líder del grupo, el DT argentino acaparó la atención por su fuerte reacción ante las preguntas de los periodistas.

Durante la rueda de prensa, Melgarejo no ocultó su molestia por el enfoque de algunas consultas y respondió de manera directa. “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también”, lanzó, visiblemente incómodo, cuestionando el criterio de los comunicadores presentes.

😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 “Se nota que nunca jugaste al fútbol”

😱 “La siguiente pregunta o me paro y me voy”

🤔 “Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool”

🙃 “Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

El entrenador también hizo énfasis en la diferencia económica entre ambos equipos para contextualizar el resultado conseguido. “Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente a nuestro plantel, sino a todos”, comentó, defendiendo el esfuerzo de su equipo ante un rival de mayor poderío.

Pese al triunfo, el ambiente en la conferencia se tornó cada vez más tenso. Melgarejo incluso cuestionó la calidad de las preguntas: “¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, expresó, dejando en evidencia su fastidio en una intervención que rápidamente se volvió viral y trasladó el foco del partido a la sala de prensa.