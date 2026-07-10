El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, dejó una de los comentarios más fuertes tras la derrota frente a ADT por la Copa de la Liga. Si bien lamentó la eliminación, el técnico sorprendió al lanzar duras críticas contra el torneo, el arbitraje e incluso la gestión comercial del club.

Melgarejo aseguró sentirse decepcionado por el resultado, aunque destacó la entrega de sus futbolistas durante el compromiso y reconoció el mérito de su rival.

PUEDES VER: Cristal derrotó a Unión Comercio 2 a 0 y obtuvo su pase a octavos de la Copa Caliente de la Liga

Melgarejo: “La Copa de la Liga no tiene ningún sentido”

El estratega no ocultó su malestar con el certamen y afirmó que la eliminación también representa el final de una competencia que, a su juicio, carece de valor deportivo: “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa que, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”.

Melgarejo también criticó aspectos relacionados con la organización del campeonato y mostró su sorpresa por la actuación del árbitro Bruno Pérez. “Es lamentable lo que pasó. Ustedes lo vieron: se juega con una pelota y en el entretiempo aparece otra”, acotó.

Sobre el desempeño arbitral agregó: “Además, me sorprendió el bajo nivel del árbitro Bruno Pérez. Son seres humanos y pueden equivocarse, pero realmente me llamó la atención su actuación”.

Melgarejo explota tras perder con ADT: críticas a la Copa de la Liga, al arbitraje y al área comercial de Cienciano. Foto: Cienciano

Reconoció el mérito de ADT pese a la derrota

Más allá de sus críticas, el entrenador destacó el trabajo realizado por ADT y reconoció que supo aprovechar las oportunidades que generó durante el encuentro. “No hay que quitarle mérito a ADT que ganó con sus argumentos, hizo un buen partido y aprovechó los espacios al contragolpe. Nosotros estuvimos cerca del empate y ellos también pudieron marcar más goles. Así es el fútbol”, señaló.

Tras quedar fuera de la Copa de la Liga, Melgarejo aseguró que el plantel deberá enfocarse rápidamente en las competiciones que aún disputa durante la temporada: “Hay que cambiar el chip, descansar y pensar en las otras dos competiciones que tenemos por delante”.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de buenos deseos al equipo rival. “Les deseo mucha suerte a ADT porque les tengo un gran cariño y espero que continúen con sus éxitos”.

LEE TAMBIÉN: Atlético Grau empata con Universitario y los cremas quedan fuera de la Copa Caliente de la Liga

Melgarejo destacó la actitud de sus jugadores

Finalmente, el entrenador analizó el desarrollo del compromiso y explicó que ya había advertido sobre el peligro que representaba Joao Rojas. “Conocemos la calidad de Joao Rojas y sabíamos que podía marcar diferencias. Les advertí a los muchachos que debían controlarlo”, dijo Melgarejo para luego explicar cómo se produjeron los goles del rival y valoró la reacción de su equipo pese a estar en desventaja: “El primer gol fue mérito de ellos, el segundo llegó por un error nuestro al jugar la pelota hacia el medio y luego su delantero convirtió un verdadero golazo”.

“A pesar de estar dos goles abajo, el equipo nunca dejó de buscar el descuento. Estoy orgulloso de mis jugadores por la valentía que demostraron. El arquero y los defensores rivales respondieron muy bien, pero esto es fútbol. Ahora toca descansar, cambiar el chip y seguir adelante”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO