Melgarejo cuestiona la Copa de la Liga y el arbitraje tras la eliminación de Cienciano. Foto: Cienciano
Melgarejo cuestiona la Copa de la Liga y el arbitraje tras la eliminación de Cienciano. Foto: Cienciano
Por Redacción EC

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, dejó una de los comentarios más fuertes tras la derrota frente a ADT por la Copa de la Liga. Si bien lamentó la eliminación, el técnico sorprendió al lanzar duras críticas contra el torneo, el arbitraje e incluso la gestión comercial del club.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.