El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, se pronunció sobre la sanción que recibió tras sus declaraciones contra el arbitraje y aseguró que ya inició un proceso personal para cambiar su forma de reaccionar. En diálogo con Radio Ovación, el estratega expresó su arrepentimiento, aunque consideró que el castigo impuesto fue excesivo.

Además, analizó el presente del conjunto cusqueño luego de la victoria sobre Universitario y destacó la recuperación del equipo tras un complicado inicio en el Torneo Clausura.

El técnico paraguayo reconoció que se equivocó en la manera de expresar su molestia y afirmó que desea contribuir al crecimiento del fútbol peruano. “Estoy totalmente arrepentido por el mal uso de mis palabras. Como cabeza de grupo quiero colaborar para mejorar el fútbol peruano y sé que esa no fue la forma. Lo dije públicamente y ahora esperamos que la apelación sea escuchada”, señaló.

El asistente técnico del club cusqueño, Cristian Ruggeri, destacó lo hecho por su equipo que cierra una semana soñada, tras avanzar en la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)

Sin embargo, dejó en claro que considera desproporcionada la sanción recibida: “Confío plenamente en el Comité de Disciplina, porque tampoco maté a nadie para recibir una sanción de esta magnitud”.

Reveló que busca ayuda profesional para cambiar

Melgarejo también sorprendió al contar que decidió iniciar un proceso con especialistas para mejorar el manejo de sus emociones y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Quiero cambiar esa imagen. Pedí ayuda a profesionales porque sentía que no podía manejar esas situaciones. Llevo un mes trabajando en ello y me está haciendo bastante bien”, confesó el técnico de Cienciano.

Asimismo, agradeció la oportunidad que ha encontrado en el fútbol peruano. “Estoy muy agradecido con el Perú y con el fútbol peruano por abrirme las puertas, y espero que el día que me toque irme se me recuerde por cosas positivas”.

La victoria ante Lanús impulsó la recuperación de Cienciano

El entrenador también destacó que el triunfo frente a Lanús por la Copa Sudamericana fue determinante para recuperar la confianza del plantel y trasladar ese buen momento al torneo local. “Son dos competiciones distintas, pero el triunfo contra Lanús fue un golpe anímico muy positivo para el grupo. Los jugadores son los protagonistas y nosotros tratamos de darles las herramientas para que hagan su trabajo de la mejor manera”, apuntó.

Melgarejo recordó que el equipo necesitaba reaccionar tras perder sus dos primeros partidos del Clausura. “Sabíamos que debíamos mejorar porque habíamos perdido los dos primeros partidos del Clausura y no era lindo vernos en la parte baja de la tabla”, agregó.

Horacio Melgarejo. (Foto: Cienciano)

Por otro lado, el estratega explicó que las tarjetas rojas sufridas en las primeras jornadas condicionaron el rendimiento de Cienciano. “Este equipo se había acostumbrado a ganar durante el Apertura y la Copa Sudamericana. Contra Melgar comenzamos muy bien, pero la expulsión de Hohberg cambió todo. Después, ante Juan Pablo II, también terminamos con un hombre menos”.

Finalmente, resaltó la actitud mostrada por sus dirigidos en el triunfo frente a la ‘U’: “Sabíamos que teníamos que levantar cabeza y por eso el equipo salió muy concentrado ante Universitario”.

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