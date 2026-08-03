Horacio Melgarejo habló tras vencer a Universitario y se refirió a la sanción que recibió. Foto: Captura de video
Horacio Melgarejo habló tras vencer a Universitario y se refirió a la sanción que recibió. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, se pronunció sobre la sanción que recibió tras sus declaraciones contra el arbitraje y aseguró que ya inició un proceso personal para cambiar su forma de reaccionar. En diálogo con Radio Ovación, el estratega expresó su arrepentimiento, aunque consideró que el castigo impuesto fue excesivo.

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