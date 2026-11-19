Horacio Melgarejo le dijo adiós a Cienciano con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El técnico argentino mostró agradecimiento por el tiempo que estuvo al frente del combinado cusqueño y dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol peruano.

“Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales”, escribió Melgarejo en su cuenta personal de Instagram.

El entrenador aseguró que mantendrá su vínculo emocional con el ‘Papá’. “Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más, muchas gracias Cusco”, sostuvo.

Melgarejo pedió perdón por sus acciones polémicas que desencaderon en suspensiones en su contra. “A hinchas, directivos y jugadores, perdón por las actos de indisciplina que cometí en algún momento”, apuntó el argentino, quien sintió injusticia con las sanciones.

Una gran Copa Sudamericana

Melgarejo se va de Cienciano dejando en el recuerdo del hincha cusqueño una gran participación en la Copa Sudamericana este año. El ‘Papá’ llegó hasta cuartos de final, dejando una goleada histórica por 6-2 en el marcador global ante Botafogo. No obstante, el sueño terminó ante Montevideo City Torque, rival que lo superó 3-2 en partidos de ida y vuelta.

En el plano local, Melgarejo dejó a Cienciano en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, donde intentará mejorar su campaña internacional. El técnico posee un estilo polémico, ácido e irreverente, lo que ha generado críticas por sus actuaciones.

Eso sí, en cierto momento del año había conversaciones con el club para renovar; sin embargo, las saciones en su contra , lo ocurrido en el partido ante Alianza Lima en Matute y otros temas derivaron en su salida.

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