Por Redacción EC

Alianza Lima derrotó 1-0 a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Horacio Melgarejo. A los 91 minutos del partido, el árbitro, Sebastián Lozano, expulsó al director técnico de Cienciano, debido a que le hizo señas a la tribuna occidente.

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