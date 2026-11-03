Alianza Lima derrotó 1-0 a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Horacio Melgarejo. A los 91 minutos del partido, el árbitro, Sebastián Lozano, expulsó al director técnico de Cienciano, debido a que le hizo señas a la tribuna occidente.
Alianza Lima derrotó 1-0 a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Horacio Melgarejo. A los 91 minutos del partido, el árbitro, Sebastián Lozano, expulsó al director técnico de Cienciano, debido a que le hizo señas a la tribuna occidente.
Tras ser expulsado del partido, el entrenador se fue caminando hacia los vestuarios, haciendo la seña de una ‘U’ con sus manos. Cuando Melgarejo llegaba a la zona de vestuarios, lo esperaba Franco Navarro, Director Deportivo del club blanquiazul.
Mientras el entrenador argentino bajaba hacia el túnel, Navarro lo increpó y quiso ponerse cara a cara, sin embargo, la seguridad del club tuvo que intervenir para calmar la situación.
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