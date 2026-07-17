La Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó a Horacio Melgarejo por sus declaraciones contra la organización de la Copa de la Liga. (Foto: Cienciano)
La Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó a Horacio Melgarejo por sus declaraciones contra la organización de la Copa de la Liga. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) impuso una de las sanciones más severas de la temporada. Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, fue suspendido por un año tras sus polémicas declaraciones contra la organización de la Copa de la Liga, una resolución que obligará al cuadro cusqueño a afrontar todo el Torneo Clausura sin su director técnico en el banquillo.

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