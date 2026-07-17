La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) impuso una de las sanciones más severas de la temporada. Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, fue suspendido por un año tras sus polémicas declaraciones contra la organización de la Copa de la Liga, una resolución que obligará al cuadro cusqueño a afrontar todo el Torneo Clausura sin su director técnico en el banquillo.

El Comercio pudo corroborar con fuentes confiables del club imperial la validez del castigo, que ya fue comunicado a la institución. Ante este escenario, quien asumirá la dirección técnica durante el campeonato será Cristian Ruggeri, asistente de Melgarejo y sobrino del campeón del mundo con Argentina en México 1986, Óscar Ruggeri. El joven entrenador tendrá la responsabilidad de mantener el rumbo deportivo de un Cienciano que pelea por mantenerse en la parte alta de la Liga 1.

La sanción responde a las declaraciones que Melgarejo brindó luego de la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga. En sus críticas cuestionó duramente la organización del torneo y dejó frases que la Comisión Disciplinaria consideró una infracción al reglamento, motivo por el cual decidió imponerle un año de suspensión para ejercer funciones oficiales en competiciones organizadas por la FPF.

Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

“Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa que, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, había declarado el entrenador, quien también se mostró sorprendido por “el bajo nivel del árbitro Bruno Pérez”.

El entrenador argentino luego se disculpó por sus expresiones. “Primero que nada, pedir disculpas por mis declaraciones, tanto a la Federación Peruana de Fútbol como a toda la gente que está trabajando detrás de este torneo. Creo que no fueron las declaraciones apropiadas en el momento”. Sin embargo, no pudo amortiguar la sanción.

El antecedente de Melgarejo

No es la primera vez que el técnico argentino enfrenta un castigo disciplinario. En septiembre del año pasado ya había recibido una suspensión de 12 fechas tras protagonizar un incidente en el que insultó al árbitro durante un encuentro de la Liga 1. Aquella sanción ya había encendido las alarmas sobre su conducta al borde del campo, un antecedente que vuelve a cobrar relevancia tras la nueva resolución emitida por la CD-FPF.

En el plano deportivo, la ausencia de Melgarejo representa un desafío importante para Cienciano. Aunque continuará trabajando en aspectos internos siempre que el reglamento lo permita, no podrá dirigir desde la zona técnica ni participar oficialmente en los partidos durante el periodo establecido por la sanción. El protagonismo recaerá ahora sobre Ruggeri, quien deberá trasladar al campo la idea futbolística que ambos han desarrollado desde el inicio de la temporada.

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